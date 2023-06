A Térségi Bor- és Művészeti Fesztivál keretében összesen hat pincészet nedűit kóstolhattuk meg a virággal díszített poharakból, a borok kortyolása közben pedig különböző stílusokat képviselő előadók szórakoztatták a közönséget. A szervezők, vagyis a művelődési ház csapata bár eredetileg készült egy alternatív helyszínnel, de végül csak későbbre tolódott a kezdés, a záporok miatt nem maradta el koncertek.

Az első napot az EzKáVé Zenekar nyitotta meg, mely gyakorlatilag az egyik tag angliai utazása nyomán alakult meg. A kora esti órákban a jazz világának különböző szegleteibe is elkalandozhattunk a Jazzformers nevű együttes révén. Ezúttal sem hiányozhattak a táncos koreográfiák a rendezvényről, a piliscsévi Pilisi Kolibri STE csoportjai az országos versenyeken elért szép eredmények után Dorogon is bemutatták különleges koreográfiáikat. A helyi születésű, Rauscher-díjjal elismert gitárművész, Lattmann Béla ezúttal is neves zenészek társaságában lépett színpadra, majd a környék egyik legismertebb lemezlovasának, DJ Tomy Slow-nak a vezetésével hajnalig tartott az utcabál.

Másnap a koncertek sorát a Sonia és Blues and Roll nyitotta meg, majd Szőke Nikoletta szórakoztatta a térre kilátogatókat. Az Ataru Taiko ütőegyüttes fellépése látványnak sem volt utolsó és arról is megbizonyosodhattunk, hogy kellő profizmus és tehetség szükséges ahhoz, hogy ne csak egyszerre üssék a dobokat, de a hangokat élvezhető dallamokká „fűzzék” össze. Végül a könnyedebb, bossa, lounge, nu-jazz és soulful house stílusokat vegyítő Gero & Évi feat. STEX nevű formáció, majd este zárásként újabb utcabál következett.

Az Otthon téren kézműves alkotók is bemutatkoztak, többek között ékszerek és festmények is meg lehetett vásárolni. A szervezőktől megtudtuk, hogy a jelenlévő pincészetek egy számot küldtek nekik, így köszönték meg ugyanis, hogy bemutathatták nedűiket a fesztiválon. Másrészt a fellépők a koncertjeik után szintén csatlakoztak a közönséghez és az utcabálon együtt szórakoztak a fesztiválozókkal.