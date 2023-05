A Vivát Petőfi! – Élet-rajzok című kiadványban a szerző valóban nem cáfol rá korábbi alkotói önmagára, és a tőle megszokott grafikai és humoros világgal, stílussal ábrázolja a 19. század legnagyobb magyar költője életének állomásait. A Kossuth-díjas magyar grafikus, aki nem mellesleg mintegy háromszáz könyvhöz készített illusztrációt, 1955-ben a Magyar Rádió és Televízió munkatársaiként kezdte alkotói pályafutását. Közismertségét az 1960-as évektől számítjuk, amikor a hetente félmillió eladott példányszámot produkáló Ludas Matyi szatirikus hetilapban jelentek meg karikatúrái, humoros témájú rajzai.

Sajdiktól nem áll távol a hosszú történetmesélés műfaja sem, hiszen egy-egy képkockába tömörített bölcsességei, humoros jelenetei, viccei, vagy híressé vált táblaképei mellett rajzfilmek alkotójaként is közkedvelt, így például a Pom Pom meséi, A nagy ho-ho-horgász vagy akár a legendássá nemesedett Bontott-csirke reklám alapján. Sajdik 2022-ben maga is csatlakozott Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulójára rendezett össznemzeti művészeti seregszemléhez, melyben a költő életútját mutatja be, amúgy nagyon is „sajdikosan”.

A szerző Petőfi életútja közismert és talán kevésbé ismert epizódjait öntötte rajzokba, s ahogy olvassuk a kiadói ajánlóban: „Sajdikot megragadták a Petőfihez fűződő anekdoták, történetek, úti jegyzetek, gyerekkorának, ifjúságának kalandjai.” A kötet kiadása kapcsán Tóth Ida így írt a Magyar Nemzetben: „A hősies Petőfi-kép mellett (vagy alatt) azonban ott az a kalandos életű, vidám fiatalember, aki a szimbolikus aktusokban nem, az anekdotákban viszont annál inkább megtalálható. Ő hitelesíti a hőst, igazolja, hogy valóban létezett, esendő, hús-vér emberi alak volt. Ezt a Petőfit állítja elénk Sajdik Ferenc is a rá jellemző árnyalt humorral. Az anekdotikus Petőfi-alak mindennapiságát azonban akarva, akaratlan beragyogja a nagyszabású szerepvállalás, így szerző és olvasó egyaránt tudja: ez a Petőfi nem más, mint az a Petőfi.”