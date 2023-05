A szülők, a barátok, a rokonok és a koreográfusok részéről, de a Silhouettesek is hatalmas tapssal köszöntötték egymást. Így aztán semmi túlzás nincs abban, hogy egy ideje különleges hívószónak számít a Silhouette a bányászvárosban. Minden városlakó, valamint a környéken élő jól tudja, színvonalas fellépésre számíthat, ha Csáky Mária és csapata nevét meghallja.

De ne siessünk ennyire előre! Sok-sok egymást szorító kéz és hevesen dobogó szív – ez jellemezte a fellépőket és a vágy, hogy a legjobb formát tudják mutatni a közönségnek. Aztán felgördült a függöny. Az első produkciók között voltak neveletlen hercegnők, lepkefogók, törpék és rivalizáló táncosok, aztán hagyományos bemutató következett: a nyolcadik osztályosok vizsgamunkáit láthatta a nagyérdemű a színpadon. Az idő előrehaladtával egyre pontosabb mozdulatok és egyre összetettebb koreográfiák uralták a színpadot. Csaknem két óra után felléptek azok a lányok is, akik a májusi világbajnokságon képviselik majd Oroszlányt. Szerepeltek azok is, akik másnap modern–kortárs táncművészeti versenyen vettek részt és többek között a Galadriel népe című koreográfiával első és harmadik helyezést is elérték.