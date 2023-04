A Tatabányai Képzőművészeti Kör korábbi vezetője, Rochlitz György is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Kiemelte: Papp Albert támogatta az amatőr képzőművészeket is. Nagyon sokat dolgozott együtt a képzőművész kör tagjaival, és nyolcvannál is több alkalommal nyitott meg kiállítást. Gondolkodása, keze nyoma fellelhető a csoport munkájában is. Csendesen, visszafogottan dolgozott, s maradandót alkotott.

A kiállítás a Tatabányai Múzeumban június 11-éig látogatható.