Az itt működő csoportok egyike a Csontos Mária vezetésével működő Diótörő Gyerektánc Egyesület. Az elmúlt esztendőre visszatekintő táncpedagógus sok sikert tudott sorolni.

Márciusban harminc gyerekkel vettek részt a táncpedagógusok országos szövetségének oroszlányi versenyén. Mind a kilenc koreográfiájuk bejutott a budapesti döntőbe, több dobogós helyet érdemeltek ki. Ugyanebben a hónapban a nagykanizsai selejtezőn tizenkét táncos kvalifikálta magát a dancestar világbajnokságra, amelyen aztán sikerült egy harmadik helyet elérni.

A csoport tanévzáró táncgáláját júniusban tartotta a dorogi Kosbor fesztiválon. Az egyesület tagjai a nyáron kétszer egy hetes edzőtáborban vettek részt, szeptemberben három új csoport indult. A novemberi Fusion dance Contest nemzetközi táncversenyen négy első, három második és két harmadik helyezést értek el a gyerekek. Nyolcvanöt növendék mintegy négyszáz néző előtt mutatta be karácsonyi táncgáláját a nyergesújfalui Zafféry Károly Szalézi Középiskola tornacsarnokában.

A 2022. évet kilencvenöt taggal zárta a Diótörő Gyerektánc Egyesület. Az idei versenyszezon két fővárosi fellépéssel kezdődik márciusban.

Csontos Mária, a Diótörő Gyerektánc Egyesület vezetője 2001-ben vehette át néptánc-színház táncművész diplomáját a Magyar Táncművészeti Főiskolán, majd ugyanezen intézményünkben a táncpedagógusi diplomát is. Színpadi sikereinek színtereként tagja volt az Experidance tánctársulatnak, a szintén elismert Szolnoki Szigligeti Színház, továbbá a Nemzeti Színház remek tánckarának is. A klasszikus balett, a modern tánc és a néptánc is nagyon közel áll hozzá. Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Modern-Kortárs Táncpedagógus nívódíjat vehetett át a Táncpedagógus Országos Szövetség megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmával három esztendővel rendezett születésnapi ünnepségen.

A márciusi, budapesti szezonnyitót követően a Diótörő-csapat táncosai áprilisban Oroszlányban, majd Veszprémben, aztán a tánc világnapja alkalmából rendezett gála műsorának szereplőiként lépnek fel a fővárosban. Májusi vendégszereplésre érkezett meghívó Dorog németországi partnertelepülésére, Wendlingenbe, a testvérvárosi napok rendezvénysorozat keretében léphet színpadra a csoport. A művészi tánc oktatása 2008. szeptemberében kezdődött el Nyergesújfalun, ennek 15. évfordulójára Csontos Mária egy új darab elkészítését tervezi. Bemutatójának ideális időpontja a születésnap lehetne. Az elképzelések megvalósításához sok munkát kell végeznie a csoportnak, külön feladat ehhez a tárgyi háttér megteremtése.