Rocker és focista

Az 1966-os születésű Filip Gyuri 1975 és 1983 között a Dorogi AC utánpótlás csapatának játékosa, balhátvédje volt, 16 évesen már a felnőtt csapatban, illetve az atlétikában és a futásban is jeleskedett. A rock színterére a 80-as évek végén érkezett, akkor az esztergomi Tűzkerék R.B. együttesben énekelt és szájharmonikázott.

1991-ben Harley Davidson Band (később H-D Band) néven zenekart alapított, ahol továbbra is a frontemberi poszton állt. Több lemez is készült a „motoros rocker” korszakában, majd több zenei projektet is alapított, így a Soundtrack-et , a The Tarantino Connection-t, a Filip Gyuri Band-et, A két gitáros, a cajonos és a kutya nevűt és a CA/CD tribute formációt. Első szólólemeze után jelenleg a következőn dolgozik, melyen majd szerepel a már hallható Te + én című dal.