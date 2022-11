Várgesztestől még gyalogosan sincs messze a már Fejér megyében fekvő vértesi zsákfalu, Vérteskozma. Létezéséről egyre többen tudnak, köszönhetően egy Roxy becenevű rókának. Na meg persze Radisics Milán fotóművészetének. A fotós a pandémia idején kezdte el fotózni Roxy rókát, aki azóta is a vérteskozmai udvar állandó vendége. A képsorozat 2022-ben a Sony World Photography Awards-on elnyerte az Oscar-díjjal felérő elismerést, a Nature&Wildlife – Vadvilág és Természet – kategória fődíját is.

Ahogy arról a verteskozma.hu is beszámolt, az elmúlt hetekben a Magyar Nemzeti Múzeumban is látható volt a díjnyertes Karanténban egy rókával című képsorozat. A World Press Photo kísérő kiállításaként ráadásul megnézhető a Lábnyomunk – az ember hatása környezetünkre című tárlat is. Ezen a fotóművész más oldaláról is bemutatkozott: hosszú távú fotó és multimédiás projektjének keretében készült absztrakt tájképein a Föld vízi útjainak evolúcióját kutatta. Izlandtól indulva, 16 országon keresztül fotografálta drónjával a töredező gleccsereket, a fonódó folyókat, a zsugorodó tavakat és az eltűnő vizes területeket. Figyelemfelhívó fotóin dokumentálta a víz sokszínűségét, a klímaváltozás hatását.