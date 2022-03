A megnyitón autentikus személy, az európai és magyarországi vallási zarándokutakat saját tapasztalatból jól ismerő Romanek Etelka beszélt a kiállítás megnyitója kapcsán. Esztergom korábbi polgármestere, a megyei közgyűlés jelenlegi alelnöke előadásának első részében magáról a zarándoklatról, mint a keresztény böjt, az elmélyülés (ma inkább használt kifejezéssel: meditáció), az ön- és istenismereti folyamatról beszélt. A kiállítás megnyitásának időpontja is ekkor vált nyilvánvalóvá, hiszen a tárlatmegnyitó a húsvétot megelőző negyvennapos böjt időszaka kezdetére esett.

Romanek Etelka expozéjában egy ponton így fogalmazott:

A zarándoklás a megszokottból való kiszakadás élménye, a fizikai teljesítményből fakadó kellemes fáradtság új nézőpontba helyezik a világot.

Aztán azzal folytatta, hogy „a zarándok tudja, hogy nem adhatja fel, bármi történik, egyik lépésnek követnie kell a másikat, ha esik, ha fúj, az elképzelt szakaszt estére akkor is az én lépéseim által kell megtennem. Van idő gondolkodni, elmélkedni, tűnődni azon a sok szépségen, ami körülvesz. Gyönyörködni a természetben, az emberi kéz építette értékekben. Elcsendesedik nemcsak a külvilág, hanem az a sok nyugtalanság is, amely a mindennapok taposómalmában elnyomja a lélek nyugalmát, békéjét.”

A Zarándok-Jel-Kép-Út című kiállítás március 18-ig várja a közönséget a Szent Adalbert Központban Forrás: P.O.Z. / 24 Óra

Az előadás során a különféle zarándokutakon tapasztaltakról is szólt, olyan élményekről, melyek az út során erőpróbának kitett és elgyengült testét a lélek felől erővel, bizakodással és reménységgel töltötték fel, így erősítették meg keresztény hitét, vitték tovább a zarándokúton. Erről így foglalta össze gondolatait: „…az ember rábízhatja magát Őrá, ahogy napi szinten imádkozni is szoktuk: „Legyen meg a Te akaratod!”. Ha hiszünk, nem félünk, bármilyen farkastörvények között kelljen is élnünk. Nem szabad se félni, se aggódni, mert ha jó úton járunk, mindent megkapunk az életünkhöz és a munkánkhoz. A zarándokutak mindezek felismerését segítik elő. Az elcsendesedésben ott a lélek békéjének a megtalálása, az önmagunkra találás. A természetet járva megtisztul az ember gondolkodása, lelke. Jobban megérti önmagát, a társát, az élet lényegét.”

A Szent Adalbert Központban március 18-ig található, ingyenesen megtekinthető kiállításon a magyarországi zarándoklati állomásokról szólnak a fotók és az azokhoz illesztett szövegek. A majd egy tucat állomás tablójánál így ejti ámulatba a látogatót Tét, Mecsekszentkút, Andocs, Segesd, Máriagyűd, Pálosszentkút, Csatka, Jasa, Bakonybél, Búcsúszentlászló és Gencsapáti.