A vasárnapi helyhatósági és EP-választáson a vármegyei közgyűlés összetételéről is döntöttek a voksolók. Mint ismert, hat (párt) szervezet állított listát a megméretésre, és a két megyei jogú város, Tatabánya és Esztergom kivételével vármegyénk összes településén ikszelhettek a választópolgárok rájuk. Ezek alapján áll majd össze a továbbra is 15 fős, új gérmium. Hétfőn a Területi Választási Bizottság meg is állapította a listás szavazás eredményeit.

Munkában a Területi Választási Bizottság

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján szavazatok 47,47 százalékát (43 ezer 370) a FIDESZ-KDNP nyerte el, akik nyolc képviselőt küldhetnek az októberben felálló új közgyűlésbe:

Popovics György, a vármegyei közgyűlés jelenlegi elnöke

Borsó Tibor

Zoltai Dániel

Vajda Bence

Gyuga Mihály József

Vuts Norbert

Hégli Krisztián Zoltán

Bánhidi László.

A Mi Hazánk Mozgalom a voksok 15,66 százalékát (14 ezer 305 szavazatot) gyűjtötte be és két képviselője lesz a közgyűlésben: Ábrahám Barnabás és Lantos János. A Demokratikus Koalíció a szavazatok 12,39 százalékával (11 ezer 316 voks) Lusztig Pétert és Salkovics Róbertet delegálhatja. A Momentum 11,43 százaléknyi szavazattal (10 ezer 445) Kaszás Tamást és Tarr-Pintér Dániel Róbertet. A Közös Erővel a Megyénkért Egyesület a szavazatok 9,3 százalékát (8496) szerezte meg, közgyűlési képviselőjük Nunkovics Tibor lehet. A Magyar Szocialista Párt 3431 szavazata 3,76 százalékos eredményre volt elég, mandátumra viszont nem.