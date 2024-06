Az Egymillió Találkozás Napja kapcsán egész délelőtt lehetett találkozni Takács Károly korábbi városvezetővel (2010-2014), aki az idei választáson újra polgármesterként indul. A Fidesz-KDNP-s jelölt ideje egy részét a város főútján, a többit pedig az oroszlányi piac környékén töltötte. Szívesen beszélgetett az arra járókkal, több városlakót pedig barátként üdvözölt.

Takács Károly kormánypárti polgármesterjelölttel az oroszlányi piacnál lehetett találkozni

Fotó: Flajsz Péter

– Térdig ér a gaz és majdnem minden pad környékén cigarettacsikkek és eldobált műanyagflakonok vannak – mutatott rá az egyik megoldandó problémára Takács Károly kormánypárti polgármesterjelölt az egyik érdeklődőnek. Szerinte nagyon sok megoldásra váró ügy van ma Oroszlányban, és ezek közül csak az egyik a rendezett városkép. Azt kéri a választóktól, hogy működőképesebb Oroszlányra szavazzanak, amely során visszanyerheti önbecsülését a város.

Takács Károly: bőven van mit tenni a városban!

Kérdésünkre, hogy milyen jövőképet vizionál Oroszlánynak, elmondta: lakossági adóktól mentes, megépített környei elkerülővel határos és az oroszlányi ipari park szereplőivel jó kapcsolatot ápoló városképet szeretne kialakítani. A polgármesterjelölt jól tudja, van bőven munka. Folytatni szeretné például a 2014 után hátrahagyott szolgáltatóház projektet is, amit máig nem fejezett be a jelenleg regnáló városvezetés. – Más a stílusunk – mondta, majd úgy folytatta, hogy minden elkezdett projektet végig vittek és ezentúl is végig visznek majd, kellő számú voks esetén.

Nagyon sok tapasztalatot hoztam magammal és ezt fel akarom, ha pedig a választópolgárok úgy döntenek, fel is fogom használni

– zárta szavait.