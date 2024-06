Mai podcast beszélgetésünkben Trestyánszky Melindával, a Folt-volt foltvarró klub alapítójával és jelenlegi vezetőjével beszélgettünk. A klub ugyanis idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A jeles esemény megünneplésére kiállítást is szerveztek, ahol minden érdeklődő számára megtekinthető volt a szorgoskezű hölgyek munkája. A patchwork hosszú múltra tekint vissza hazánkban is. Beszélgetésünkből az ehhez tartozó közösségről, és kreativitásról is hallhattok.

A foltvarrás egyik jellegzetes alkotása a sokszínű, mintás takaró.

Forrás: beküdött

