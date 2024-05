Több, min ezer könyv sorakozik rendre az új tatai könyvtár polcain. A különböző kötetek csak arra várnak, hogy végre újra kezek lapozzák fel oldalaikat. A Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár az egykori Tiszti Klub helyén fogadja csütörtöktől olvasóit.

A fiataloknak is igyekeznek kedvezni az újonnan átadott tatai könyvtár modern berendezéseivel

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Nagyot álmodtak három éve Tatán: a régi művelődési házban működő Móricz Zsigmond Könyvtárnak új otthont akartak kialakítani. Végül több, mint 1 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően nyithat meg csütörtök reggel az olvasók előtt az új tatai könyvtár.

Megnyitott a tatai könyvtár

A hivatalos megnyitót szerdán délután tartották. Az ünnepségen többek között részt vett dr. Kancz Csaba főispán, Popovics György a vármegyei közgyűlés elnöke, Bencsik József országgyűlési képviselő. Michl József köszöntötte a meghívót vendégeket illetve a résztvevőket. Külön kiemelte a tervezőt, Páhy László építészt, akinek az elmúlt évek alatt rengeteg tervet kellett átrajzolnia és sokat egyeztetnie az örökségvédelmi hivatallal, hogy végre megszülethessen a város új könyvtára.

Várják a fiatalokat

– Egy dolog lenne rossz ezzel a könyvtárral, ha nem érdekelne senkit. Ezért arra kérem a tatai intézmények vezetőit, hogy jöjjenek ide és használják ki ezt a fantasztikus lehetőséget. Az örömünk abban teljesedik ki, ha önök is örülnek neki és örömét lelik ennek a nagyszerű intézménynek, amiért olyan sokan dolgoztak – mondta a polgármester köszöntőjében, aki Bencsik Jánosnak is külön megköszönte a segítséget, hiszen az országgyűlési képviselőnek hála a város plusz állami támogatást is kapott a beruházásra. Dr. Kancz Csaba főispán köszöntőjében elmondta, hogy milyen nagy feladat egy meglévő, rossz állapotú épületből egy ilyen ragyogó létesítményt megvalósítani.