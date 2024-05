Jó reggelt 1 órája

Orgona helyett eper: így ünnepli az anyák napját az időjárás

Bár az iskolában megtanultam, hogy május első vasárnapja anyák napja, sokszor így is elfelejtem. No nem bunkóságból, hanem azért, mert a napi rohanásban olykor az is kimegy a fejemből, hogy mi az az aktuális úti cél, amerre éppen tartok.

Általában ilyenkor kapóra jön, hogy a kertünkben mindig nyílik valamilyen virág, melyből szedhetek egy csokrot a szülőknek, nagyszülőknek, vagy a város széli orgonabokroknál szoktam „szüretelni”. Ám idén a túl korán érkezett nyári időjárás miatt ugyan orgona nincs, de már legalább érett eperrel kedveskedhetek vasárnap a közeli hozzátartozóknak. A szokatlan ajándékokat örökre megjegyzi az ember.



