Vármegyeszerte remek programokkal készülnek a szervezők gyermeknapra. Halász Judit Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, énekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja Komáromban és Esztergomban is fellép. A programok közül a teljesség igénye nélkül válogattunk.

Halász Juditot Komáromba és Esztergomba is várják a gyerekek

Fotó: Novotni Ákos / Forrás: archív/kemma.hu

Almásfüzitő

Gyermeknapi sétára várják az érdeklődőket 16 és 18 óra között pénteken. A résztvevőknek négy helyszínen: a bölcsődében, a Petőfi téren, az óvodában és az azaumi játszótéren kell tallérokat gyűjteniük. A tallérokat az Azaumban lehet beváltani. 17 óra 30-tól a Vitéz László menyecskét keres bábelőadást lehet megtekinteni. 18 óra 30-tól palacsintakóstolás várja a kicsiket. A délután során társasjátékokkal és népi fajátékokkal várják a gyerekeket.

Annavölgy

Vasárnap 13 órától a Fő térre várják a gyerekeket. Lesz pecsétgyűjtő-akadályverseny, MenőMolyok-tánc, interaktív gyerekkoncert, fakardkészítés és pónifogat, lángos, palacsinta, vattacukor és törpike.

Bábolna

Szombaton 9 és 12 óra között népi játszópark, gyermekműsor, kölyökkuckó várja a gyerekeket a szabadidőparkban. Érkeznek az önkéntes tűzoltók, rendőrök és polgárőrök, lesz kisvonatozási lehetőség Tivadarral, illetve homokképet ugyancsak lehet majd készíteni. A csónakháznál pedig minden gyermek kérhet egy gombóc fagyit.

Csatka

Tornával kezdődnek a programok a sportpályán vasárnap 10 órától. Lesz kézműves kuckó, légvárak, kocsizás, szörpbüfé és vattacukor is.

Csém

Szombaton 10 órától várják a gyerekeket a csémi sporttelepre. Sok más mellett lesz habparti, kispályás foci, ügyességi vetélkedők, sorversenyek, ugrálóvár, tollaslabda, asztalitenisz, lengőteke szöszmötölő. A résztvevők lángost is kaphatnak.

Dorog

Szombaton 9–12 óra között immár harmadik alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének nagyparkolójában. A program során a résztvevők betekintést nyerhetnek a tűzoltók mindennapjaiba, megtekinthetik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség lesz valódi tűz eloltására is, ahol a gyerekek szüleikkel együtt bizonyíthatnak. Vasárnap 10 órától kezdődnek a programok az Otthon téren. A résztvevőket sok más mellett ugrálóvár, arcfestés, lufibohóc, kézműves-foglalkozás, ügyességi játék, kerekítő mondókázó és a Buborék együttes gyerekkoncert várja.

Esztergom

Szombaton 10 és 13 óra között gyereknapot szervez a Mesekuckó Játszótéren az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány és a Szentgyörgymezői Olvasókör. 10 órakor Gryllus Vilmos koncerttel készül a gyerekeknek. Ugyanezen a napon 10 és 18 óra között a Helischer József Városi Könyvtárban az Esztergomi Vasútmodellező Klub tart bemutatót a gyerkőcöknek. A városi gyermeknapot vasárnap 10 órától rendezik az Erzsébet parkban. Az idei gyereknap sztárfellépője 16 órakor Halász Judit lesz. Ugyanezen a napon 7 óra 30-tól a horgászat szerelmeseit a búbánatvölgyi Kerek-tónál várják, ahol a legkisebbek horgászverseny keretében mutathatják meg pecabotos tehetségüket. Az Aquaszigeten vasárnap 9 órától egy nagy gyermeknapi csobbanásra várják a lurkókat, ügyességi vetélkedőkkel, kézműves-foglalkozásokkal, kaméleonsimogatással és csillámtetoválással fűszerezve. Ugyancsak vasárnap 10 órától a Szent István Strandfürdőben is színes programokkal kedveskednek a gyerekeknek. A Nyitott szertárkapuk eseményhez az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is csatlakozik, melynek keretében vasárnap 10 és 16 óra között várják a gyerekeket.

Héreg

A családi- és gyereknap főzőversennyel kezdődik szombaton 8 órakor. A Szupernagyik palacsintát sütnek, lesz habparti, kutyás bemutató. Fellép Herczog Ricsi harmonikás.

Kesztölc

A gyermeknapot családi nappal és az apák napjával kapcsolják össze a kesztölciek. A családokat 8 órától várják a focipályára. A rendezvény főzőversennyel kezdődik, lesz reggeli torna is Inezzel. Lesznek táncos produkciók, interaktív gyermekműsorok. Előadással készül a nyugdíjas klub, és sörhas-szépségversenyre is lehet nevezni. Óriás csúszdával, légvárral, hintózással és sok más egyéb programmal is készülnek.

Kisbér

A Bakonyalja fővárosában szombaton a Park-tótól a Kiskastélyig programok tömkelege várja a gyerekeket. Délelőtt a horgászegyesület rekordkísérletének és számos programjának lehetnek részesei az érdeklődők a Park-tónál és a Horgásztanyán.15 órától interaktív gyerekműsor kezdi a programok sorát. 16 órától Kerekítő-foglalkozások lesznek Mike-Varga Csillával, 16 óra 40-kor színpadra lép a Kisbéri Ovis Néptánc csoport, majd 16 óra 50-kor a rajzverseny díjátadóját tartják. 17 óra 15-kor az Aranyudvar Mesezenekar ad koncertet. A délután során nem maradhat ki az ugrálóvár, kosaras hinta, fajátékok a Lovarda és Kiskastély közti füves területen. Egyebek mellett lesz még palacsinta, kézműves kuckó, nagyi mesesarok, sakkszimultán, csillám tetoválás, és rajzkiállítás is.

Kocs

A Mesezenekar interaktív, zenés gyermekműsorával már csütörtökön megkezdődtek a gyermeknapi programok. Pénteken 9 órától a Faluháznál lesz csúszda, légvár, ugrálóvár és aszfaltrajzolásra is várják a kicsiket. Vasárnap 14–18 óra között a Nyitott szertárkapu nap keretében várja az érdeklődőket a Kocsi Tűzoltó Egyesület.

Komárom

A Duna-parti városban rengeteg programmal várják a gyereket szombaton és vasárnap is. Szombaton 10 órától rendezik a 6. Határtalanul Bábos Találkozót a Csillagerődben. Ugyanott számos szabadtéri játékkal is készülnek a szervezők. A tűzoltók, a rendőrök és a mentők tartanak bemutatót, fellép a mazsorettcsoport, lesz kincskeresés, valamint érkeznek mutatványosok, és megtekinthetők lesznek modellrepülők és lesz cukorágyú is. 16 órától Halász Judit énekel. Vasárnap a Brigetio Gyógyfürdőben 10 és 16 óra között kézműves-foglalkozásokkal és ugrálóvárral készülnek, 11 órától a Kemence Bábcsoport adja elő a Furulyás Palkó című darabot. Szintén vasárnap, 14 órától a koppánymonostori Dózsa György Művelődési Házban szerveznek gyereknapot, Szőnyben a Petőfi Sándor Művelődési Házban 15 órától kezdődik a Gyerkőc­nap. Egyebek mellett lesz babasarok, kézműves-foglalkozás, vívólecke, vízimolnár játszótér, hinta, lovaglás, mocsárjárás, krikett, pétanque, óratalány, rusztikus peca és karikadobás is. Az Ízek utcájában palacsinta, pizza, fagylalt és szörp várja a gyerekeket és a szülőket.

Környe

Szombaton 14 és 17 óra között várják az érdeklődőket a művelődési házba. 17 órakor a Kolompos együttes ad koncertet.

Lábatlan

Pénteken 14 órától szabadtéri játékok, kézműves-foglalkozások várják a gyerekeket a Gerenday kertben. 15 óra 30-tól a Staféta együttes interaktív koncertjén vehetnek részt a kicsik. 17 órától a lábatlani néptánc­csoportok adnak műsort. 18 órától táncház lesz a Gerenday-színpadon kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A program ideje alatt a kicsiket zsíros, lekváros, mogyorókrémes kenyérrel, illetve üdítővel kínálják.

Oroszlány

Vasárnap 14 óra 30-kor Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Színházban a Kadarka Társulat és a Kadarkölykök Bárcsak című előadását lehet megtekinteni. A Szent Borbála téren 14–18 óra között sok más mellett ügyességi játékokkal várják a gyerekeket. Léghokira, Euro Jumpingra és élőcsocsóra is lehetőség lesz.

Nagyigmánd

A helyi horgászegyesület gyermeknap alkalmából szombaton 13–18 óra között várják azokat, akik szeretnék kipróbálni a horgászást. A részvételi szándékot Varga Tibornál kell jelezni a 06-70/774-3393-as telefonszámon.

Nyergesújfalu

Vasárnap 10–16 óra között az Ady Endre Művelődési Központban rendezik a gyermeknapot. A program: 10 óra: Óriásbábos Parasztkomédia. 11 óra: Apacuka Zenekar. 13 óra: Kovács Róbert – A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 14 óra: Bohóc és bűvész műsor. 15 óra: Állatijó bemutató. Mindemellett népi fajátékokkal, hordóvonattal, arcfestéssel, lovaglással, ugrálóvárral, óriásbuborék-show-val, tűzoltóautó-bemutatóval is készülnek a szervezők.

Sárisáp

A gyermeknapi program szombaton 13 órakor kezdődik az iskola udvarán. Sok más mellett lesz tűzoltó-bemutató, fellépnek a mazsorettesek, a Carmen TSE, a Dorka Dance Team. Lengőteke, söprögető játék, ugrálóvár, kincsmosás, óriáscsúszda, kerékpáros akadálypálya és óriáskifestő is várja a gyerekeket.

Szárliget

Szombaton 10 és 19 óra között várják az érdeklődőket a Szent István téren. Lesz főzőverseny, zumba, rendőrségi bemutató, kötélhúzás, főzőverseny, mazsorett, bábszínház, májfadöntés, koncertek. Fellép az Arcidra együttes is.

Tarján

A Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél is megnyílnak a szertár kapui, 9–15 óráig várják a kicsiket és a nagyokat. A rendezvény ideje alatt a tűzoltó szertár előtti útszakaszt a Béke utca irányából biztonsági okokból lezárják.

Tatabánya

Vasárnap a városi gyermeknap keretén belül számos kikapcsolódási lehetőség közül választhatnak azok, akik ellátogatnak a Csónakázó-tóhoz. A program: 10.30 óra: Singh Viki Viktória hercegnő Disney gyerekműsora. 14 óra: Mesekvíz I. 15 óra: Hercegnő és mesehős jelmezverseny. 16 óra: Gőbölös Krisztina & Kádár Szabolcs János Disney – Varázslatos Mesevilág előadás. 17 óra: Mesekvíz II. 17.30 óra: Kispárna Mesezenekar 18.30 óra: Tombolasorsolás. Varázslatos helyszínek és aktivitások: 10–19 óra: Herkules: homokszórás, görög ruhapróba, Thassos-kő-festés. Dzsungel könyve: mobil kalandpálya. Mickey Egér játszótere: babasarok, óriás legó. Tarzan: mászófal.

Tokodaltáró

Szombaton 9 órától a Bányász Közösségi Színtér udvarára várják a családokat. Lesz főzőverseny, játékos sportvetélkedő és több koncert is.

Fontos a gyermekek jóléte

Magyarországon a húszas években vált rendszeressé, hogy május vagy június valamelyik napját gyermeknappá nevezzék ki. 1931-től már egy egész hetet szenteltek a gyermekeknek, többnyire május első felében, mégpedig ­1943-ig, Nemzeti Gyermekhét néven. 1950-től 1953-ig június első vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a gyermeknapot. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről.