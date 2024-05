A gyereknap idén is nagy sikert aratott a családok körében. A kicsiket sokféle elfoglaltság várta: beleülhettek a tűzoltó- és a rendőrautókba, majd az ugrálóvárakat is kipróbálhatták. Volt emellett trambulin, kisvonat és arcfestés és csillámtetoválás is.

A gyereknap ideje alatt kocsit is hajthattak a kicsik

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A programból a komáromi szervezetek, csoportok is kivették a részüket. Kitelepült a Komáromi Klapka György Múzeum, a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Vöröskereszt és a Kemence Egyesület.