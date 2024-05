Popovics György felidézte, hogy a hungarikum törvény megszületése után úgy gondolták, hogy a megyében mindenképpen szükség van arra, hogy létrejöhessen egy értéktár és hogy bemutassák másoknak az értékeinket. Tíz év alatt sikerült lerakni az értéktár mozgalom alapjait, a lista folyamatosan bővül, továbbra is várják a felterjesztéseket. Említette, hogy nemcsak honlapot, hanem kiadványokat, naptárakat is készíttettek, melyek a vármegyei identitás erősítéséhez is hozzájárulhatnak. Kitért a településekről szóló imázsfilmek népszerűségére is, melyek révén a határokon túlra is eljuthat a vármegye jó híre.

A köszöntők után a komáromi Garabonciás Táncegyüttes műsora, majd szakmai előadások következtek a vármegyei értéktár elmúlt tíz évéről és az elért eredményekről. Végül a komáromi Magyarock Dalszínháznak „Czibor, a Rongylábú” zenés összeállítását tekinthették meg a résztvevők.