Diáknapot tartottak a Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikumban. A diákönkormányzat tagjai és az oktatóink változatos programokkal készültek erre a napra. A sokféle kikapcsolódási lehetőség mellett hagyományosan az osztályok közti főzőverseny volt most is a legnépszerűbb. Idén az 5/13 osztály bográcsgulyása nyerte el a zsűritől a győzteseknek járó tortát. Ez a csapat nyert tavaly is, akkor még 12/B-s színekben.