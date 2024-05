A munkába tíz lelkes önkéntes kolléga kapcsolódott be teljes erőbedobással – jókedvből bizony nem is volt hiány! Az önkéntesek között ott volt Topolcsik Melinda, a gyár ügyvezető igazgatója is, aki mindig az elsők között csatlakozik az önkéntes akciókhoz. A kezdeményezés már hagyományosnak számít a Bridgestone-nál: tavaly a Szent Borbála út mentét díszítették fel évelő növényekkel egy hasonlóan sikeres projekt keretében.

A Bridgestone Tatabánya aktív résztvevője és lelkes támogatója a helyi kezdeményezéseknek. Többek között támogatást nyújt a helyi egészségügyi intézményeknek, szociális szervezeteknek, és rendszeresen megszervezi immáron hagyománnyá vált „Szavazz egy jó ügyért” programját, melynek keretében a dolgozók dönthetnek arról, mely helyi jó ügyeket támogassa a vállalat. Tavaly a Mosolygós Gyermekekért Alapítványt patronálta az abroncsgyár, idén pedig a környezetvédelem és fenntarthatóság kerül a fókuszba a kezdeményezés során.