Üres a tatai Német Nemzetiségi Múzeum alsó szintje. Sőt a járólapokat is felszedték már. Az egykori vízimalom épületét ugyanis felújítják. Erről Michl József, Tata polgármestere számolt be közösségi oldalán.

Az egykori vízimalom padozatát padlófűtésre cserélik

Fotó: Német Nemzetiségi Múzeum

Mint mondta: folytatódik az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése. Ennek keretében cserélik ki a Német Nemzetiségi Múzeum padlózatát.

A vízimalom padlófűtést kap

– Hálás köszönet a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a Betlhem alapítványtól nyert pénzt arra költötte, hogy végre megoldjuk, hogy itt télen is jó idő legyen. Mert eddig csak a radiátorok nem tudták annyira befűteni. Hideg volt itt mindig és nem tudtunk gyerek muzeológiai, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani – magyarázta a polgármester, aki hozzátette, hogy ezzel nem fejeződik be a felújítás. Nemcsak használja, de be is mutatja a múzeum a megújuló energiaforrásokat.