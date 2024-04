Mint ismert, március 29-én este, a 117-es út Esztergom-Kertváros és Kesztölc közötti szakaszán egy szarvassal ütközött egy személygépkocsi. A balesetben az utas, egy kétgyermekes édesanya életét vesztette. A napokban a 10-es főút Dorog és Tokodaltáró közötti szakaszán is volt vadelütés. Előbb egy személygépkocsival ütközött egy vad, majd az állat felállt és nekiszaladt egy Dorog felől érkező busznak, amelyen egy utas megsérült.

Lassítás, vészfékezés, dudálás. Bizonyos szituációkban sokat segíthet a vadelütések elkerülése érdekében.

Forrás: Shutterstock

A mostanság gyakoribbá váló vadelütések miatt a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság 12 pontban foglalta össze, mit tehetnek a járművezetők, ha vad keresztezi az útjukat.

Az első és legfontosabb, hogy a sofőrök lassítsanak: ha a lakott területen kívül megengedett maximális 90 kilométer/órás sebesség helyett csak 80 kilométer/órával haladnak, már több idejük lesz reagálni az esetlegesen hirtelen felbukkanó vadra. A biztonsági öv használata indokolt, a távolsági fényszóró felkapcsolása is segítheti az állat mihamarabbi észlelését.

A rendőrség szerint a szembejövő forgalomnál nehezebb észrevenni a közelben lévő vadállatokat, ebben az esetben a sebesség csökkentése segíthet. Fontos a nagyobb követési távolság megtartása, hiszen az elől haladó gépkocsi szintén bármikor fékezhet.

Érdemes figyelni az út mindkét oldalát – sosem tudni, melyik irányból érkezhet a vad – ez különösen hasznos, ha éjszaka, egy kihalt úton közlekedünk. Mivel a vadak kiszámíthatatlanok, így észlelésük esetén érdemes lassítani. Lehet, hogy meg sem mozdulnak, de az is előfordulhat, hogy megriadnak és vágtatni kezdenek. Ha az úton állnak, rájuk kell dudálni, hiszen a hangjelzés alapján észlelhetik, merről jön a veszély.

Akár lakott területen belül is lehet vadelütés

Az őzek, szarvasok általában csoportosan mozognak, így ha egy-egy példányt látunk, akkor nyugodtan számíthatunk több állatra. Egyébként lakott területen belül is bármikor előfordulhatnak vadak, ezért érdemes a településeken is körültekintően közlekedni. A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy ha hirtelen nagy testű vad kerül a kocsi elé, akkor vészfékezzünk, dudáljunk. A kormányt viszont nem szabad félrerántani, mivel egy másik járművel ütközve vagy fának csapódva sokkal nagyobb baleset következhet be.

Végül azt tanácsolják a járművezetőknek, hogy ha elpusztult vadat látnak az úton, akkor hívják a 112-es segélyhívó számot. Ne próbálják meg lehúzni az úttestről, mert ha még életben van az állat, akkor könnyen súlyos sérüléseket tudnak okozni az embereknek. Az elpusztult állat elvitele sem javasolt, hiszen lopásnak számít.