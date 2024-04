Olyan videót készítettünk nektek, ami életet menthet, és amit minden szülőnek látnia kell. A tatabányai mentőállomás szakembere mutatta meg a Kemma.hu-nak a helyes eljárást, hogyan kell újraéleszteni egy kisbabát.

Megírtuk hogy Maráz Zsuzsi már megint mecsinálta! Az esztergomi futóamazon másfél napot futott, hogy Milanóból elérjen egészen Sanremóig, a célba. Egyetlen legyőzőre talált az embert próbáló versenyen, mégis első lett, nem csak második. Hogy hogyan, arra választ adtunk.

Írtunk róla, és fotókon, videón is bemutattuk, hogy Erdő Péter megáldotta az esztergomi bazilika új oltárát. Húsvétvasárnap után újra szentmisét mutatott be Erdő Péter bíboros a bazilikában, ahol a szertartás keretében megáldotta a főszékesegyház új oltárát is.

Beszámoltunk róla, hogy eltűnt egy fiatal férfi Esztergomból, 4 napja látták utoljára. Az április 10-én eltűnt Vörös Szabolcsot a családja nagyon várja haza, aki tud valamit a hollétéről, ne késlekedjen, értesítse az őt kereső esztergomi rendőröket!