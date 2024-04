Április elsején, húsvét alkalmából remek programmal kedveskedtek a szervezők: tojáskeresés volt a feladat az Oroszlányi Bányászati Múzeum teljes területén. A sikeres akciót látva nem is kérdés a folytatás.

Tojáskeresés: Ádi és Máté a csillékben talált édességeket

Fotó: Flajsz Péter

A keresztény hagyományok és a bányászat összecsiszolása után már nem is volt meglepő, ha a 30 méter magas aknatoronyban, vagy éppen a monstre frontfejtő mellett találták meg a csokitojásokat. Az egész nap folyamán csaknem 300-at rejtettek el, többek között Lendvai Róbert tárlatvezető gondoskodott az édességek folyamatos utánpótlásáról.

Mike István kiállítóhely-vezető örömmel újságolta, hogy érkeztek családok Győrből, Budakesziről és Budaörsről, természetesen a környező településekről is, például Tatabányáról, Vértesszőlősről és Oroszlányból.

Bár a kisvasútban nem volt rejtett kincs, azért megállás nélkül rótta a köröket

Fotó: Flajsz Péter

Ottjártunkkor Abigél Anna és testvére, Márton szaladt örömmel szüleihez, ugyanis két tojást is találtak a játszótéren. Győrből érkezett a Nagy család, akik karonülő gyermeküket, a kis Leventét is elhozták. Ugyan, életkoránál fogva a keresésben nem tudott segíteni, de adott testvéreinek egy kis mentális támaszt. Ádi és Máté a csillék között lelt rá a „hímesre”, de láthattuk ahogy az 5 éves Luca is megtalálta az első tojást. Közben az aknatoronynál és a kisbányában is nagy volt a forgalom – bár utóbbi helyszínen nem voltak rejtett húsvéti kincsek, ott egyedül a szenet lehetett megtalálni.

Harminc méter magasan, az aknatoronyban is rejtettek el édességet a szervezők

Fotó: Flajsz Péter

Tojáskeresés, csillék és rózsatövek

Megtudtuk, hogy a 70 éves Oroszlány jubileumi ünnepségsorozat programjaiból a múzeum is kiveszi a részét. – Tervezünk egy rózsafajta bemutató kertet. Korábban már felvettük a kapcsolatot a Magyar Rózsa- és Kertkultúráért Társasággal, aminek köszönhetően és egy termelő közbenjárásával 500 tő rózsa kerül majd az Oroszlányi Bányászati Múzeumba, a volt személyaknai gépházhoz – nyilatkozta Fehérdi Zsuzsanna közösségi felületkezelő, aki szerint a futó és hagyományos rózsa mellett jól megférnek majd a teahibridek is.