Az első hétvégén már túl van az Oroszlányi Bányászati Múzeum, ami rengeteg látványelemmel várta a látogatókat. A városhoz közeli kiállítóhely az egykori XX-as akna, vagyis a bánya nyomait őrzi még a mai napig.

Bánya volt egykoron, ma múzeumként őrzik a régen nagyra becsült értékeket - minderről Mike István kiállítóhely-vezető mesélt

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 óra

A terület önkormányzati tulajdonban van, de a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetésében működik és a közelmúltban 640 millió forintból újult meg a vármegyei önkormányzat koordinálásával működő európai uniós Terület és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően. A cél az volt a felújítással, hogy korosztálytól függetlenül mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot az egykori bánya területén. Ennek érdekében ötvözték a múlt emlékeit és a modern kor eszközeit. Kuriózum például az élő múzeum, hogy régi vájárok és főaknászok várják a látogatókat, akik korhű tájékoztatást adnak a múltban nagy becsben tartott szakmáról: a lámpakamráról, a bányamentésről, valamint a kisbányáról. Üde színfolt lett a játszótér, a tematikus bányász kalandpark. A fogadóépületben is rengeteg kivetítő emlékezteti az érdeklődőt az oroszlányi szénmedence múltjára.

Egyebek mellett a napokban üzemelték be a sínkerékpárt, de beindították az őslényre hasonlító Hausherr talpnyeső gépet is, becenevén a Majki szauruszt. A monstre szerkezet a '90-es években remek szolgálatot teljesített például az egykori XX-as akna területén, de Márkushegy is profitált belőle. Vannak még elővájási jövesztőgépek, frontbiztosító berendezések, de csillék, Sharf-mozdonyok és pajzsok is működőképesek - ezek olyan berendezések, amiket 1937-től kezdve használtak Márkushegyen, a 2014-es bányabezárásig.

Mike István kiállítóhely-vezető elmondta: a téli leállás alatt további helyiségeket nyitottak meg a látogatóknak és egyre több programmal készülnek. Például, március 15-én jön a Magyar Kézműves Céh Egyesület számos munkatársa, akik kovácsbemutatóval készülnek és sínszeget készítenek az érdeklődőkkel. Erre szolgál a kovácsműhely épületet, ahol régen csapágyazást, foltozást és egyéb csillejavítást végeztek. De láthatunk kasszimulátort, aknatornyot és gépházat, valamint diszpécserközpontot.

Bánya statisztika: Ausztráliából is jött már vendég

A tervek szerint a későbbiekben újabb felújítás várható: a kisvasút pályáját bővítik az idén és táborok, illetve kirándulóhelyek célpontja is lehet a későbbiekben a helyszín. Mike István elmondta, céljuk, hogy a térség turisztikai központjává fejlődjön a múzeum és ezzel is tovább nőhet a turizmus. Az elmúlt két év látogatottsági adatai szerint zömmel Budapestről (1295) érkeznek a látogatók, kétszer annyian, mint Oroszlányból. Tatabányáról (442), Tatáról (211) és Székesfehérvárról (206) is sokan jönnek. Több mint 50 vendég érkezett már Debrecenből, Kámról és Kiskunfélegyházáról is. Országos viszonylatban 7155-en hazánkból jöttek, ezt követi Szlovákia 60-nal, majd Németország és Hollandia a következő. Ausztráliából ketten érkeztek, miként az Amerikai Egyesült Államok külső szigeteiről is.