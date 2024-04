A Kőkúti Általános Iskolában idén hatodik éve, hogy működik a matematikai tudásközpont. A keddi szakmai napon az érdeklődők megismerkedhettek a tudásközpont munkájával. Kőhalmi Zoltán, az iskola igazgatója arra emlékeztette a keddi esemény résztvevőit, hogy legutóbb akkor találkoztak, 2021 júniusában, amikor a járvány miatt mindenki maszkban volt.

Nagy-Vargha Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár a gyakorlatban is megnézhette, hogy milyen ügyesek a diákok

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Nagyon örülünk, hogy megint egy ilyen nagyszabású rendezvényt tudtunk szervezni. Azért is, mert így meg tudjuk mutatni, hogy az elmúlt három év alatt mennyit fejlődött a tudásközpontunk. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, mert tudom, hogy mennyit dolgoztak az elmúlt években – mondta az igazgató.

A tehetséget támogatják

Vereczkei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ vezetője beszédében elmondta, hogy a tehetséggondozás kiemelt terület a köznevelésben, aminek egy nagyon szép példája a Kőkúti iskola. Hozzátette, hogy a rendezvény lehetőséget ad a szülőknek és a pedagógusoknak a tapasztalatok átadására.

Nagy-Vargha Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a szakmai nap résztvevőit és a gyerekeket. Elárulta, hogy eddig mindig csak papíron látta, hogyan zajlik egy ilyen tehetségközpontban a munka. Most nagy öröm számára, hogy személyesen is megtapasztalhatja azt a munkát, ami az iskolában zajlik.

Mindenkinek segítenek

– Egy igazi ünnep nekem, ha el tudok menni egy olyan helyre, ahol a tehetséggondozásnak a főszereplői egy helyen vannak. Az itt lévő tehetséges fiatalok valószínűleg a környezetük nélkül nem tudnának érvényesülni. Arra szeretnélek buzdítani titeket, hogy nézzétek a lehetőségeket. A Nemzeti Tehetségprogram minden tehetségterületet lefed az ország minden egyes pontján. A tehetségek, az őket gondozó tanárok biztos találhatnak számukra megfelelő támogatást és lehetőségeket – vélekedett az államtitkár, aki kiemelte, hogy nem először van Tatán, ahol sok fiatalokhoz szóló és fiatalokért tartott esemény van.

Kipróbálhatták

A köszöntők után a gyerekeké volt a főszerep, akik több érdekesebb programon is kipróbálhatták tehetségüket. Hat helyszínen várták többek között az alsósokat LEGO-matek robotikára. De logikai és stratégiai játékokat, játékosan ismerkedhettek a geometriával, kipróbálhatták a különböző, játékos oktatási segédeszközöket, de megismerkedhettek a padlórobotokkal, illetve a robotika szakkör tevékenységeivel is.