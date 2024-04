Mint arról korábban beszámoltunk, az április 16-i esős időben több munkagép sorakozott fel a régi tatabányai buszvégállomás területén, hogy a 2007-től már nem üzemelő, s azóta egyre rosszabb állapotban lévő épületet a földdel tegyék egyenlővé.

Egy ikonikus korszak véget ért: romjaiba dőlt a régi tatabányai buszvégállomás

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az egykori tatabányai buszvégállomás ideje végleg lejárt

Tatabánya hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, hogy hamarosan már be is fejeződhet a régi buszpályaudvar épületének bontása, majd a terület rendezése. Minderről videót is publikáltak, amelyen sikerült megörökíteni a buszpályaudvar rombadőlését, ezennel pedig egy ikonikus korszak végét. Hozzátették, hogy a pályaudvar helyén - a végleges funkció megtalálásáig - parkot és parkolót alakítanak majd ki.