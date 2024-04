A csütörtöki közgyűlés már a sokadik, amelyen vagy nem jelenik meg Szücsné Posztovics Ilona, vagy csak pár percet tölt el. Nagy vitát váltott ki az is, hogy bár közgyűlési döntés született róla, a Szücsné Posztovics Ilona vezette város nem készítette el az ipari park fejlesztéséről szóló terveket. Több képviselő kifogásolta, hogy átláthatatlan, a város folytat-e, s ha igen, kivel tárgyalásokat az ipari park kapcsán. Boda Bánk László (Mi Hazánk) kifejtette azt is, nincsenek végrehajtva azok a közgyűlési határozatok, amik a városvezetésre rónak feladatokat. A közgyűlés ezzel kapcsolatos kritikája egyértelmű: nem fogadta el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A kép csalóka, nem mindig volt felhőtlen a hangulat - Szücsné Posztovics Ilona most is távol marad az üléstől

Több Fidesz-KDNP-s képviselő is nehezményezte, hogy bár számtalan esetben évekkel ezelőtt született döntés egy-egy járdaszakasz, vagy közterület megújításáról, a hivatal miatt nagyon elhúzódott a megvalósítás. Bereznai Csabától elhangzott példaként, hogy a döntéstől számítva három évig kellett várni egy 230 méteres járdaszakasz felújítására.

A Fidesz-KDNP közérdekű bejelentést is tett, eszerint az egyik önkormányzati irodavezető esetében összeférhetetlenség áll fent, ugyanis két gazdasági társaságban is vezető pozíciót tölt be. Az erről szóló iratokat leadták a hivatalnak.

Szücsné Posztovics Ilona javára kampányolnak

Gál Csaba (Fidesz-KDNP) sérelmezte, hogy a hivatalhoz kötődő köztisztviselők kampánytevékenységet folytatnak a baloldali polgármester mellett.

Nemrégiben megírtuk, aláírásgyűjtő akció indult a lepusztult kertvárosi Spar ügyében, megkerestük a céget, s válaszukból megtudtuk, tavaly óta várnak válaszra a tatabányai önkormányzattól. Az ügy téma volt a közgyűlésen is, az aljegyző nem tudott magyarázatot adni arra, miért nem reagáltak a cég megkeresésére.