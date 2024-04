Egy kedves posztot osztott meg a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Mint írták: a hatéves Ármin a napokban ünnepelte a születésnapját. Legnagyobb álma egy rendőrbicikli volt, amelyet szülei be is szereztek neki, ám a kisfiú legnagyobb meglepetésére azt nem ők, hanem a Dorogi Rendőrkapitányság egyenruhásai adták át neki a nagy napon.

– A Dágon megtartott szülinapi bulira két kollégánk rendőrautóval érkezett és a kerékpár mellett egy általuk összeállított ajándékcsomaggal is meglepték az ünnepeltet – írták posztjukban.

A rendőrök szirénával érkeztek a születésnapra.

Fotó: Beküldött

A Kemma.hu-nak Ármin édesanyja elmondta, hogy hónapok óta tervezte a meglepetést, ami nem is sikerülhetett volna jobban.

– Ármin már három éve rajong a rendőrségért. Egy darabig a tűzoltókkal közösen osztozkodtak a rajongásában, de mára egyértelműen a fehér-kék egyenruhások maradtak a favoritok. legyen az egy rajzfilm, egy könyv, esetleg lego, mindennek rendőrösnek kell lennie – kezdte Honti Hajni, aki szerette volna, ha Ármin személyesen is találkozhat példaképeivel.

Rendőröket kapott születésnapjára

– Nem tudtam, hogy egyáltalán van-e erre lehetőség. Ezért még novemberben felmentem a dorogi rendőrségre, ahol a vezetőnek mondtam el a kérésemet. Nagyon kedvesek voltak és biztosítottak arról, hogy elmennek a születésnapra. Pár hete újra jelentkeztem náluk egyeztetni a részleteket, hogy biztos minden a legjobban menjen – folytatta Hajni, aki azt is elmondta, hogy a rendőrségi kerékpár hogy készült.

– Kaptunk egy kerékpárt, amit elvittünk felújítatni, ahol átfestették fehér-feketére. Rendeltem hozzá piros-kék szirénát, lámpát és rendőrség feliratú matricát. Majd elvittem a rendőrségre, hogy az egyenruhások vigyék el a szülinaposnak – magyarázta Ármin anyukája, aki szerint nagyon jól sikerült a meglepetés.

A rendőrök sok ajándékot vittek a születésnaposnak

Fotó: Beküldött

– Szirénával érkeztek a buliba a rendőrök, szóltunk Árminnak, hogy nézze meg, hogy kik jöttek. Nagyon komoly, bátor fiúként viselkedett, de láttam rajta, hogy nagyon meg van hatódva. Beszélt a rendőrökkel, megnézhette a rendőrautót és természetesen megkapta a rendőrbiciklit is. Ráadásul egy külön kis csomaggal is kedveskedtek neki az egyenruhások, amiben sok hasznos, kerékpáros kiegészítő is volt. Nagy hasznát is vettük a bukósisaknak, kulacsnak és a láthatósági mellénynek is, mert vasárnap már le is tekertünk 12 kilométert – tette hozzá Hajni.