Ács

Szerdán 17 órakor nagyszabású szülői értekezletet tartanak az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Várják azokat a szülőket, akik információt szeretnének kapni az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, a tanintézet házirendjéről, a konfliktusok kezelésének módjáról, az elmúlt időszakban megvalósult és a közeljövőben megvalósuló eseményekről.

Bábolna

A bűnmegelőzés napja alkalmából a Komáromi Rendőrkapitányság érdekes és hasznos előadást tart Csalások napjainkban címmel a bábolnai Idősek klubjában. A rendezvény szerdán 9 órakor kezdődik.

Komárom

− Óvodai kukucskáló nap lesz szerdán 9-12 óra között a komáromi Napsugár Óvodában. A nyílt napon az érdeklődők megismerkedhetnek az intézménnyel, az óvónőkkel és dajkákkal.

− A magyar költészet napja alkalmából Kálloy Molnár Péter és Farkas Izsák Kis éji zene című estjét hallgathatják meg az érdeklődők szerdán a komáromi Jókai moziban. A rendezvény szerdán 18 órakor kezdődik.

Piliscsév

Szárszónak is egy a vége címmel szerdán 17 órától tartják a magyar költészet napi műsort a piliscsévi Kálmánfi Béla Művelődési Ház Könyvtárában. Az előadó Csabai János színész, rendező lesz. Fellép továbbá Pelsőczy László, Brunner Márta, Szentpéteri Eszter, Ambrus Károly, Szentesi Nóra és Gula Léna.

Pilismarót

A nemzet aranyai című magyar dokumentumfilmet vetítik szerdán 18 órától a pilismaróti Dobozy Mihály Művelődési Házban. A vendég dr. Kemény Dénes válogatott vízilabdázó, edző, állatorvos, a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya lesz.

Tatabánya

Mit üzen az életed? címmel dr. Buda László orvos pszichiáter, pszichoterapeuta tart előadást szerdán a Vértes Agorájában. A rendezvény 19 órakor kezdődik.

Észak-Komárom

A magyar költészet napja alkalmából, szerdán 17 óra 30-tól Válaszd az életet! címmel Kocsis Orsolya kiállítását nyitják meg az észak-komáromi Szinnyei József Könyvtárban. Nemcsak a képeit tekinthetik meg az érdeklődők, betekinthetnek alkotóműhelyébe, sőt ki is próbálhatják a különféle technikákat. A rendezvényen fellép a helyi Borostyán együttes is, amely a megzenésített versek műfaját műveli. Nemcsak a hangszeres muzsikát, hanem a költészetet is népszerűsíti. Nevükkel a versek örökzöld értékét kívánják kifejezni.