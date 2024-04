Újabb videóval jelentkezett közösségi oldalán Michl József, Tata polgármestere. Ezúttal arról számol be, hogy szépen haladnak az Öreg-tó partjának a megtisztításával.

A téli sok csapadék miatt az Által-ér is kiöntött, a fellazult talaj pedig nem bírta a fák terhét az Öreg-tó partján

Fotó: Szabó Zoltán

– A tavalyi év végén volt pár napos nagy hóesés, ami sok fánkat tönkre tette itt az Öreg-tó partján. A munkálatokkal folyamatosan most már talán végzünk. A kupacok azt jelzik itt a tóparton sétálóknak jelzem, hogy megkezdtük az összegyűjtését az összevágott fáknak és a takarítását itt a tóparton. Le fogjuk darálni és elszállítjuk a darálékot, a faaprítékot a távhőnek a telephelyére és ezzel segítjük a a távfűtést. Azt reméljük, hogy ezzel a takarítással kicsit szebbé tudtuk tenni az Öreg-tó partját – magyarázta a polgármester. Hozzátette: folyamatosak a a faültetések a tóparton is és folytatódik az erdőnek a megújítása részben faültetéssel, részben pedig a rossz fák szelektálásással. A gyomfáknak a kivételével. – Azt remélem, hogy a nyár idén is gyönyörű lesz a tóparton itt mindannyiunk számára – tette hozzá Michl József.

Az Öreg-tó partján a sok hótól dőltek meg a fák

Mint arról korábban beszámoltunk, a sok eső és a nagy hó miatt több fa is eldőlt, kidőlt. Ezeket vágták ki a Vízügy munkatársai. Michl József akkor azt mondta, hogy a felázott talaj volt a másik ok ami miatt könnyedén néhány fával végzett az időjárás.