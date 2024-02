Michl József, Tata polgármestere osztotta meg közösségi oldalán azt a videót, amiben az Által-ér melletti fák állapotáról beszélt. Mint mondta: a december végén bedőlt fáktól szabadították meg az Által-eret az Észak-Dunántúli Vízügy munkatársai.

– Sajnáljuk nagyon ezeket a gyönyörű, öreg fákat, hiszen a különleges szépségét adja az Által-ér mentének ezek a mellette kinőtt hatalmas fák. Viszont az időjárás sajnos nem kegyelmezett nekik, hiszen a hatalmas hónyomás alatt eldőltek, kidőltek. A felázott talaj volt a másik ok ami miatt könnyedén néhány fával végzett az időjárás. A Vízügyi igazgatóságnak a szakemberei most azt a munkát végzik, hogy kiemelték a fákat a mederből, ezeket aprítjuk, összevágjuk, és hamarosan az ágakat is feldolgozzuk az Öreg-tó teljes hátsó szakaszán, hiszen nagyon sok helyen történt ez a szomorú esemény – mondta a videóban a polgármester, aki azt reméli, hogy mire szépen kitavaszodik és még többen fognak sétálni az Öreg-tó partján, ezt a munkát elvégezhetik.