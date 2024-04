A T-Szol Zrt. közleményben tudatta fogyasztóival az idei évre vonatkozó melegvíz-korlátozások fontos dátumait. Az már minden évben megszokott, hogy a a szakemberek a tatabányai primer távfűtési hálózat karbantartását elvégzik. Ez alatt a fontos munka alatt a melegvíz-szolgáltatás is szünetel. Most kiderült, hogy mikor és hol lehet számítani erre. Lesz két olyan nap is, amely az egész város melegvíz-ellátását érinti.

Elkezdődik a távfűtési hálózat karbantartása Tatabányán, ami miatt melegvíz-korlátozások lesznek a városban

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mondjuk, mikor, hol nem lesz melegvíz a városban

Május 27. - május 31.

Óváros:

Népház utca

Cseri lakótelep

Szabó Ignác utca 1-5.

Szent Borbála út 1-6. és a 8-10-12-14.

Molnár János utca 2-3-4.

Radnóti Miklós utca 5-6-7.

Sárbereki lakótelep

Óváros:

Gál lakótelep

Szent Borbála út 7-től a páratlan oldal

Szent Borbála út 16.

Napsugár utca – Szent Flórián utca – Ótelep utca – Solymos Mihály utca

Radnóti Miklós utca 1-2-3-4.

Molnár János utca 1.

Szepesi Gusztáv út

Újváros: Béla király körtér, Fő téri intézmények, üzletek és a volt autóbusz pályaudvar közötti

terület.

Újváros: Fő téri lakóépületek és a Március 15. út közötti terület (Béla király körtér kivételével)

Bánhidai lakótelep, Kertváros, Erőmű lakótelep

Dózsakert

Augusztus 13. - augusztus 14.

Az egész város ellátását érintő erőműves leállás.

Hozzátették, hogy a szakemberek mindent elkövetnek azért, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. Fontos, hogy a karbantartási szünet alatt a melegvíz-csapokból is hideg víz folyik majd. Ezt az óra megméri, ami indokolatlan többletköltséget okozat. Azt javasolják, hogy ennek elkerülése érdekében a karbantartás idejére a melegvíz-mérő óra előtti csapot zárják el.