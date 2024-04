Új színt hozott Esztergom életébe a Mathias Corvinus Collegium (MCC), vagyis az egész Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye azzal, hogy 2021-ben megrendezték Magyarország első városában az I. MCC Fesztet.

Idén is neves előadók lépnek fel az MCC Feszt-en, három napon át nyüzsgő forgattá változik Esztergom

Forrás: mccfeszt.hu

A többnapos fesztivál azóta fogalommá vált mind a térségben, mind országos viszonylatban, hiszen a szakmai programok, panelbeszélgetések mellett olyan előadók látogatnak el Esztergomba, akikre méltán ráillik a „minőségi” jelző. Apropó, előadók. Tucker Carlson neves televíziós műsorvezető, médiaszemélyiség bár kizárólag angolul prezentálta gondolatait a jelenlévőknek, így is több ezren hallgatták élőben az előadását.

Népszerű lett az MCC Feszt

A következő évek is tartogattak magukban nagy neveket, David Coulthard ex-Forma–1-es pilóta mellett Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár is járt már az MCC Feszten. Az MTI szerint tavaly 47 ezer fesztiválozóval zárt a rendezvénysorozat, amelyen 120 színpadi program volt. Az Edu sétányon 100 kiállító várta az érdeklődőket és 250 szakmai előadó színesítette a fesztivált.

Nem lennénk meglepve, ha idén sikerülne megugrani a látogatószámbéli rekordot, hiszen a szervezők idén is neves vendégelőadókat hoznak el Esztergomba. Érkezik például Peter Frankopan, az Oxfordi Egyetem Bizánckutató Központjának igazgatója, a világhírű Selyemutak című könyvsorozat szerzője, de kifejti majd gondolatait a közönségnek Kai Diekmann német újságíró, a Welt am Sonntag és a Bild-Zeitung egykori főszerkesztője, Armin Petschner-Multari, a német Bundestag CSU-frakciójának digitális kommunikációs vezetője is. A témák abszolút aktuálisak és sokrétűek, a programok egyaránt érinti a zöldátmenet témakörét is.

Idén sem kell Budapestig menni, ha ütős koncertekre vágyunk, hiszen az Mathias Corvinus Collegium elhozza nekünk a legnépszerűbb énekeseket, előadókat, együtteseket. Színpadra lép a hazai rockzene legnépszerűbb képviselője, a Tankcsapda, a retro hangulatról a Neoton Família fog gondoskodni, de Majka, a ValMar és T. Danny is koncertet ad majd Esztergomban.