Kupcsok Péter a Bánhidai lakótelepért közösségi oldalon tette közzé, hogy konzultációra hívja az itt élőket. A Bánhidai lakótelepen és Dózsakertben élőket kéri, hogy kapcsolódjanak be, és töltsék ki a hét kérdéses konzultációs lapot annak érdekében, hogy minél jobban megismerje az itt élők igényeit. Hozzátette: Turza Károly, a jelenlegi képviselő jó gazdája volt a területnek, amely az elmúlt években szépült, sokat változott.

Kupcsok Péter ezt a hagyományt szeretné folytatni: például minőségi játszóterek kialakításával, parkolóhelyek számának növelésével.

És hogy minél inkább igazodhasson az itt élők igényeihez, ezért kéri a segítségüket, véleményüket. Véleményt kér a bánhidai lakótelepi utcák, terek, parkok tisztaságára vonatkozóan, a fejlesztések lehetőségére (parkolók, szolgáltatások), a felelős állattartás feltételeinek biztosításáról, és a közlekedésbiztonság kérdésére is rákérdez. A képviselő egyéb javaslatokat is vár a közösségi oldalán, a konzultációs kérdőívben és persze személyesen is az itt élőktől.