A remek fogásról a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (KEMHESZ) Facebook-oldala számolt be, ahol azt írták, hogy Kiss Ferenc két év célzott nagyhalas horgászat után teljesítette célját és 3 szem 30 milliméteres Ébredő erő nevű csalival csalta horogra a 26,3 kilogrammos pontyot a Táti-szigeteknél.

Kiss Ferenc horgász álma teljesült, két év tudatos próbálkozás után 20 kilogramm feletti pontyot fogott ki a Dunából

Forrás: KEMHESZ

Osvald Zsolt, a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, hogy a 20 kilogramm feletti pontyok elég ritkának számítanak, de nem példa nélküliek. Említette, hogy két tényező is hozzájárul ahhoz, hogy ekkora halak is horogra akadhatnak. Az egyik, hogy 2016-ban megszűnt a természetes vízi halászat, másrészt pedig hogy a méretkorlátozások miatt egy bizonyos mérethatár feletti halakat vissza kell engedni a vízbe.

A pontyok maximális elvihető mérete vármegyénket érintő folyószakaszon 60 centiméter, ami nagyjából egy 10-12 kilogrammos példánynak felel meg. Tehát a halászat megszűnése és a felső mérethatár révén a halak kiaknázhatják a genetikájukban rejlő lehetőségeket és olyan nagyra is megnőhetnek, mint a Tátnál kifogott ponty.

Méretes pontyok mellett kapitális harcsákat is kifognak a horgászok

Osvald Zsolt megjegyezte: a Dunán előfordulnak 100 kilogramm feletti harcsák és 80 kilogrammos busák is, ugyanakkor nem minden horgász fedi fel a jó horgászhelyeket és osztja meg másokkal a remek fogások történeteit. Egyébként a megyei szövetség néhány éve elkezdte jelölni a 10 kilogramm feletti pontyokat, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a halak életmódjáról. Volt olyan, hogy egy megjelölt halat egy hónappal később a Csepel-szigetnél fogtak vissza – ez is bizonyítja, hogy akár felfelé és lefelé is vándorolnak a folyón – de arra is volt már precedens, hogy ugyanazt a halat két éven belül háromszor fogták ki a neszmélyi ágban.

Tavaly lapunk is beszámolt róla, hogy egy méretes, nagyjából 80 centiméter hosszú és mintegy 6 kilogrammos dunai galócát emelt ki Farkas Csaba horgász Esztergomnál a Dunából, ami szintén szenzációt keltett a horgásztársadalom tagjai körében.