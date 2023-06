Ahogy arról beszámoltunk, nagyon ritka halfajt sikerült zsákmányolnia pergető módszerrel Farkas Csabának a minap a Duna Komárom-Esztergom vármegyei szakaszán. Egészen pontosan egy dunai galócát (Hucho hucho). A megyei horgászszövetség (KEMHESZ) szakmai igazgatója Schmidt-Kovács Bence a fogás kapcsán kiemelte: a galóca Magyarországon a Duna és a Tisza felső szakaszán, valamint a Dráva-Mura vízrendszerében fordul elő, de nagy állományai itt sincsenek, a hazai Duna-szakaszról eddig ez legalsó előfordulási pont, amiről tudomásuk van.

A hal előfordulása mutatja azt is, hogy a Duna jó állapotban van, mert ez a tiszta vizeket kedvelő halfaj is megtalálható benne. Ez egy indikátorhal, így ez egy visszajelzés is, hogy a vízminőség rendben van.

Farkas Csaba is újabb részleteket osztott meg a ritka kapásról. Mint elárulta, a magas vízállás miatt a bokrok mellett dobott be többször egy másfél méterre merülő, halat utánzó műcsalit, amikor hatalmas ütést érzett a zsinóron, majd szinte karikára görbült a bot, ahogy a hal egyre erősebben próbált menekülni. A partra emelésig eltelt időben a galócát még egy hatalmas tuskótól kellett távolt tartani, mert arra úszva megvolt az esélye, hogy elmenekülhet.

Szinte azonnal vissza is engedték a vízbe a dunai galócát

Forrás: Beküldött

A hal pontos „paraméterei” nem ismertek, de a horgászattal sportszerűen is foglalkozó Farkas Csaba szerint 80 centiméter lehetett a hossza, a tömege pedig körülbelül 6 kilogramm. Mivel fokozottan védett, 100 ezer forint természetvédelmi értékű fajról volt szó, minél hamarabb szerették volna épségben visszaengedni a vízbe, ezért nem is mérlegelték.