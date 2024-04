Még az előző év őszén kezdeményezte a Kisbéri Rendőrkapitányság egy drón vásárlását, amely a kapitányság munkáját nagymértékben segítené. Sinkovicz Zoltán az ünnepélyes átadón megköszönte a felajánlásban résztvevő településeknek és vállalkozóknak a segítőkészségét, külön kiemelve Vuts Norbert ácsteszéri polgármestert, aki segített megszervezni az akciót.

A drón a Kisbéri Rendőrkapitányság munkáját segíti majd

Fotó: facebook/Kisbéri Polgármesteri Hivatal

Kreidl Csaba kapitányságvezető szintén köszönetet mondott a támogatóknak. Beszédében kiemelte, hogy az eszköz használata nagymértékben fogja segíteni a munkájukat, ezzel megnövelve a kapitányság teljesítményét is.

Hasznos lesz a drón

A rendőrség munkájában az elmúlt időszakban hatalmas technikai fejlődés ment végbe, szinte egy komplett irodát hordanak maguknál rendőreink, amellyel pillanatokon belül hozzáférnek minden nyilvántartáshoz. A drón pedig nem csupán egy eszköz, hanem a lehetőségek tárháza is, hiszen a térség köz- és közlekedésbiztonságát, valamint a járásban élők életminőségét is javítani tudják ezáltal. Olyan helyszínekre, területekre is el tudnak jutni a drón segítségével, ahová eddig sem járművel, sem pedig gyalogosan nem tudtak. Kiemelte, hogy senki se gondolja, hogy az eszközt a helyi lakosság ellen kívánják használni.

A rendőrséget országosan feszíti a statisztikai elvárás a közlekedési balesetek, a bűncselekmények, a sérült-, és elhunyt személyek számának csökkentése érdekében, amely egyben uniós elvárás is. Hangsúlyozta, hogy a Komárom-Esztergom vármegyében lévő hét kapitányság közül a kisbéri volt a legjobb, a kis létszám ellenére is. Az idei esztendőben is vannak már ennek eredményei, ugyanis amíg a vármegye kapitányságainak kilencven százalékban nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma, addig a kisbéri kapitányság területén ez a szám csökkent. Tóth Gábor alezredes, rendőrségi tanácsos, rendészeti osztályvezető és kapitányságvezető helyettes a gyakorlati tapasztalatokat osztotta meg a jelenlévőkkel. Kiemelte, hogy a Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területe ötszáznegyven négyzetkilométer, ezen belül tizenhét település, két szociális otthon és harmincegy lakott puszta található. Az elmúlt tíz évben negyven-ötven fős csapatokkal kerestek eltűnt személyeket a két szociális otthonban, migránsokat kerestek Ácsteszér, Aka, Súr, Bakonyszombathely területén.

Óriási a forgalom a kapitányság területén

Kisbér és környékén napi tizenhét-tizennyolc ezer jármű közlekedik. A területükön 2024 első negyedévében ötvenhét százalékkal csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma a tavalyihoz képest. Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy ezért ellenőriznek, figyelmeztetnek és bírságolnak rendőreik az utakon, hogy mindenki épségben érjen haza. Nagyon összetett egy drón használata, ugyanis bűnözőket kell elfogniuk és bűncselekményeket kell felderíteniük. Ezenfelül nagy haszna lesz az új eszköznek az egyre növekvő települési rendezvények biztosításában, mint például a tömegeket vonzó csatkai búcsú biztosításában is, amely az egy-két milliárdos felújítások befejezésével idén még nagyobb lesz, így száznál is több rendőrre és polgárőrre lesz szükség.