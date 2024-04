A soron következő ülést Hernádi Ádám polgármester vezette, melyen zárt ülés keretében díszpolgári cím adományozásáról is szavaztak a képviselők. A testület elsőként a Volánbusz Közlekedési Zrt. Esztergom Megyei Jogú Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2023. évi beszámolóját fogadta el.

Hernádi Ádám (középen) vezette a testületi ülést, melyen döntés született díszpolgári cím adományozásáról is

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Döntés született a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány szakmai beszámolójának elfogadásáról, valamint a gyepmesteri feladatok ellátása tárgyú feladatellátási és vagyonkezelési szerződés meghosszabbításáról. Az előterjesztésből kiderül, hogy a szervezet a szerződésben vállalt feladatokat teljesíti, a gyepmesteri szolgáltatás folyamatos. A szakmai beszámolókat mindig időben elkészítik, a gyepmesteri feladatok elvégzése és a telep működtetése teljes mértékben tükrözi az alapítvány állatvédelmi szempontjait.

Elfogadták az idei évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását is. Többek között azért is vált indokolttá módosítás, mivel az önkormányzat 175 millió forint támogatást nyert el a bölcsődei nevelés fejlesztésére. Utóbbiról Hernádi Ádám a közelmúltban a közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot.

Díszpolgári címről is döntés született

Megszavazták azt is, hogy az önkormányzat a Búbánatvölgy településrészen található Halas-, Mini- és Fürdő-tavakkal kapcsolatos vízjogi üzemeltetési engedélyt átruházza a Vasas Horgász Egyesületre.

Elfogadták több intézmény pénzügyi- és szakmai beszámolóját is, de a testület döntött több ingatlan haszonbérbe adásáról és a Lombard Property Zrt.-vel, a Deák Ferenc u. 36. szám alatti ingatlanok értékesítése tárgyában kötött adásvételi szerződés tekintetében elállási jog gyakorlásáról is. A testület végül zárt ülésen döntött díszpolgári cím adományozásáról, majd Hernádi Ádám közösségi oldalán jelentette be, hogy Balla András fotóművész lett a város új díjazottja.