Nothart Péter, a Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy már tavaly is felfigyeltek a Signal 112 nevű ausztriai eseményre, de akkor nem tudtak elmenni. Idén januárban értesültek róla, hogy ismét megrendezik a kiállítást, így már akkor elkezdték szervezni az utat Oberwartba, azaz Felsőőrbe.

Tizennégy fős delegációval látogattak el Oberwartba a süttői önkéntes tűzoltók

Forrás: beküldött

A rendezvény valójában egy nemzetközi tűzoltó és mentő szakvásár, ahol ismert gyártók és szolgáltatok bemutatják az újdonságaikat. Minden eszközt meg lehet nézni, illetve ki is lehet próbálni.

– A rendezvény nemzetközisége nem csak abból állt, hogy különböző országokból érkező kiállítók vettek részt rajta, hiszen a látogatók is több európai államból utaztak el Oberwartba. Találkoztunk a helyieken kívül szlovén, horvát, szlovák és természetesen magyar tűzoltókkal is. Érdekesség, hogy volt egy szimulátor, ahol egy tűzoltó autó vezetését lehetett kipróbálni "éles" helyzetben – mesélte.

Új eszközöket is láttak a tűzoltók

Nothart Péter kitért arra is, hogy nagyon sok új fejlesztésű tűzoltó eszközt láttak, ezeket be is mutatták a gyártók használat közben. Nagy hangsúly volt az elektromos autók tüzének oltásán, tapasztalatai szerint erre a területre érkezett a legtöbb fejlesztés az elmúlt időszakban.

– 14 fővel utaztunk Oberwartra, szerencsére több fiatal is csatlakozott hozzánk, akik reményeink szerint a későbbiekben is az egyesületünk aktív tagjai lesznek. Nehéz megmondani, hogy mi volt a legjobb, talán az erdőtüzek elleni védekezéshez szükséges eszközök között találtunk több olyan felszerelést, amit az elkövetkezendő időkben be szeretnénk szerezni – mondta.

Az elnök elárulta: mivel az egyesületük folyamatosan törekszik az eszközparkjuk fejlesztésére, így a rendezvény ebből a szempontból is hasznos volt. Hozzátette: hamarosan kiírja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az önkéntes tűzoltó egyesületeknek szóló pályázata, ahol például eszközökre szeretnének pályázni.