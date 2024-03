Három új körforgalom oldhatná meg a legnagyobb kereszteződések problémáit Tatán. Erről Michl József, a város polgármestere beszélt a napokban a Fényes fasor, Oroszlányi út és Új út kereszteződédébe tervezett körforgalom építésének bejelentésekor. Mint mondta: rendszeres kérdésként merül fel, hogy hova terveznek még újabb, forgalmat segítő közlekedési csomópontokat. Most elárulta, hogy három ilyen is tervben van, amiből egynek a tervei már el is készültek. Már csak az engedélyezésre várnak. Illetve egy olyan pályázatra, ahova benyújthatják terveiket. A beruházásra ugyanis nincs saját forrása a városnak.

A régi Angyal patikánál épülhet az egyik új körforgalom Tatán

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− A Mikovényi út és az Új út kereszteződésébe tervezett körforgalom tervei már elkészültek, most folyik ezek engedélyezése. Amennyiben ez is meglesz, pályázhatunk a szükséges forrásokra − árulta el a polgármester, kiemelve, hogy további két körforgalom kivitelezése is tervben van. Azonban azok terveire még várni kell.