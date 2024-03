Egy messzi-messzi galaxisból érkeztek vendégek szombaton a tatabányai Tulipános Házba. Az uralkodó és hű katonája, Darth Vader tűzszünetet kötött a lázadókkal, hogy együtt vegyenek részt az első Star Wars-napon, amit a Minery Egyesület a Remred Zrt. támogatásával szervezett Tatabányán. A kultuszfilm szereplőivel pedig többek között az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségével, a DK Kohóval, a Lázadó Légióval valamint a Bank's Props és a The Force Alliance Galaktikus Fan Klub közreműködésével találkozhatott a közönség. Csengeri Tamás, a Minery egyesület elnöke a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy ez egy nagyon különleges rendezvény, ahol mintegy hatvan kosztümős szereplő színesítette a programot.

A Star Wars napra Darth Vader is megérkezett, aki az uralkodót kísérte el Tatabányára

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Bár a Star Wars univerzumának rajongói már találkozhattak a Birodalom rettegett erőivel és a velük harcoló Lázadók csapatával, de ez az első alkalom, hogy így, egybegyűlve, határon innenről és túlról, egyszerre mutatkoztak be a messzi-messzi galaxis képviselői Tatabányán – árulta el a szervező, aki elmondta azt is, hogy a rendezvényen rengeteg élethű makettet és figurát is felállítottak. De volt játékterem, robot, sisak, fénykard és fegyver kiállítás, Halálcsillag folyosó is. De akár az uralkodó tróntermét is megnézhette bárki. A nap állandó programjai mellett sok, a sci-fikkel és az űrrel kapcsolatos előadást is meghallgathattak az érdeklődök. Többek között a Star Wars Nap főtámogatójával, a Remred Space Technologies űripari cég ügyvezetője, dr. Sárhegyi István a sci-fi és a valóság hasonlóságairól és különbségeiről beszélt a közönségnek.

Csengeri Tamás azt is elárulta, hogy született meg a Star Wars nap ötlete.

– Az egyesületünk alelnöke, dr Zsigmond Attila magas szinten űzi ezt a hobbit és nagyon szereti a Star Wars világot, illetve nagy George Lucas rajongó. Az ő ötlete volt, hogy rendezzünk egy ilyen tematikus napot. Az egyesületünk értékteremtő munkát szeretne folytatni, amibe beleférnek a karitatív napok és az ilyen szórakoztató rendezvények is – árulta el az egyesület elnöke, aki nagyon örül, hogy már az első rendezvényre ilyen sokan eljöttek.

Baby Yoda sem hiányozhatott a Star Wars napról

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Volt aki saját öltözékében mentek. Holovnyák József és gyerekei Almásfűzitőről érkeztek. Kevin Darth Vaderként, míg Vivien rohamosztagosként kísérte el édesapját. József elmondta, hogy Star Wars rajongása ragadós lett, és gyermekei is örökölték hobbiját.

A rendezvényen rengeteg egyedi készítésű makettet csodálhatott meg a közönség

– Ezeket a maketteket a gyűjtök a világ számos pontjáról szerezték be. Egyenként is nagyon értékesek, együtt pedig fantasztikusan látványosak. A tatabányai rendezvényen most főleg az először bemutatott három részből, vagyis 4-5-6-ból láthattak az érdeklődők rengeteg repülőt, X-szárnyút, valamint az Endor bolygó siklóit. De ismertebb darabokat is megcsodálhatták, mint az Ezeréves Sólyom, vagy a Baljós Árnyakból ismert sárga színű repülők – sorolta a látványosságokat Tamás.