A T-Busz közösségi oldalán számolt be egy újabb korlátozásról, amely a helyi tömegközlekedést is érint. Március 24-én rendezik az Esztergom – Nyerges Rallyt, ez két busz menetrendjét is érinti. A rally miatt a Dubnik-völgyi út – Patak út – Rugógyári út környebányai elágazása közötti szakaszt lezárják.

Rally miatt két helyi járt sem fog közlekedni

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Rally miatt kimaradó járatok

Mint a bejegyzésükben írják, a fentebb említett ok miatt a 6-os és 16-os jelzésű járatok március 24-én 6 óra 30 perc és 21 óra között nem közlekednek. A lezárások egy harmadik járatot, a 26-ost is érintik, amely a korlátozások ideje alatt ideiglenes menetrend szerint közlekedik.

Az ideiglenes menetrend a 26-os járat esetében: