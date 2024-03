Az MTI tájékoztatása szerint a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság március 19-én hajnalban Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében 40 nyomozó részvételével milliárdos pénzmosás felelőseit fogták el. Hozzátették: négyük letartóztatását a bíróság elrendelte, heten szabadlábon védekeznek.

A pénzmosás elkövetőire Komárom-Esztergomban is lecsaptak a zsaruk

Fotó: police.hu



A tájékoztatás szerint a bűnözői kör 2022 októbere és 2023 márciusa között folytatta illegális online tevékenységét. A bűnözők azt a látszatot keltették, hogy egy ismert amerikai filmstúdió szerződött partnerei, és regisztrációhoz, valamint kaució feltételéhez kötött online munkát hirdettek. A regisztráció után az elkövetők egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot a jelentkezőkkel.

– Az online felületeken regisztrált felhasználóknak egy konkrét összeg befizetését követően meghatározott számú filmelőzetes megtekintéséért cserébe folyamatosan nagyobb pénzjutalmat és kifizetéseket ígértek a csalók. A még nagyobb haszon reményében egyre magasabb szintre lehetett regisztrálni, amelyeken a megnézendő filmelőzetesek után járó pénzösszeg is fokozatosan nőtt – árulta el az ügy részleteit a rendőrség.

A pénzmosásra használt honlapot beszüntették

A weboldal üzemeltetői pluszjövedelemmel honorálták, ha a sértettek újabb és újabb jelentkezőket szerveztek be. A bizalmat erősítette, hogy a 2022 novemberében regisztrált ügyfelek 2023 januárjában visszakapták az előzetesen befizetett kauciót, ezenkívül a filmelőzetesek megtekintéséért járó "fizetésüket" is felvették. Volt olyan, aki több mint 2 millió forintot fizetett kauciónak.

Az elkövetők között akadt olyan is, aki nehéz anyagi körülmények között élő embereket néhány ezer forintért vett rá pénzmosásra. Azt kérte tőlük, hogy nyissanak számlát és vegyenek fel milliós összegeket. A közleményben kitértek arra is, hogy az átverésre használt honlapot az elkövetők 2023. március 4-én megszüntették, és az üzenetküldő alkalmazáson keresztül is elérhetetlenné váltak. Ezután egyre nagyobb számban jelentkeztek károsultak a rendőrségen, így az ügy kivizsgálásáért széles körű adatgyűjtés kezdődött.

Lefoglalta az értékeket a rendőrség

– A rendőrök csaknem 10 millió forint értékben járműveket, 15 mobiltelefont, 2 tabletet, 1 laptopot foglaltak le, 3 ingatlant pedig zár alá vettek. Az eljárásban több mint 300 tanút hallgattak ki, a gyanúsítottak közül négy ember letartóztatását a bíróság elrendelte, heten szabadlábon védekeznek - ismertette a rendőrség.