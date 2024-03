Moziban jártunk - Most, vagy soha! - kezdte a bejegyzést, majd hozzátette: „Aki előítéletek nélkül ül be a székbe, az egy élvezhető kalandfilmet kap a jegyért cserébe. Ismerős történettel, ismerős arcokkal és helyszínekkel, szirupos pátosz nélkül. Van benne egy kis romantika, némi bunyó és egy csipetnyi humor is. Vannak szerethető és ellenszenves karakterek, mert vannak kiváló színészi alakítások is. Ebben a műfajban láthattunk már jobb és rosszabb alkotásokat is, de ezzel együtt magyar viszonylatban átlagon felülinek is mondhatjuk” – írta bejegyzésében.

Kiemelte: a filmes stáb egy része, a zene, a producer, a casting tatai gyökerekkel rendelkezik. A forgatókönyvet Kis-Szabó Márk írta Rákay Philip és Szente Vajk közreműködésével, a rendező Lóth Balázs.