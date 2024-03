Több olyan nagy forgalmú kereszteződés is van Tatán, ahol nehézkes, vagy balesetveszélyes a haladás. Az egyik ilyen problémás csomópontnál most körforgalom épül, azonban ennek mégsem örül mindenki. Az építkezés ugyanis várhatóan káoszt és dugókat fog okozni. Legalábbis az első napokban, amíg nem szokják meg az autósok, hogy merre is tudnak haladni. Sokan pedig azt nem értik, hogy miért tart három hónapig, mire megépül a körforgalom. Utóbbira Fekete Gyula a kivitelezést végző FTK Kft. ügyvezető igazgatója segített választ találni.

Az új körforgalom építése sok balesetveszélyes helyzetet fog megoldani

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− Mivel nem lehet teljesen lezárni a forgalom elől a kereszteződést, így mintegy egy hónappal megnövekszik az építkezés ideje. A Fényes Fasor és az Új út Mikovenyi utca felőli szakasza is járható marad, hiszen akik a Színes Iskolából, vagy a Fényes Lakóparkból szeretnének kihajtani, azoknak biztosítanunk kell a haladást. A tervek szerint az építkezés nagy részében kétsávos közlekedés lesz ezeken az utakon, és csupán három hétre fogjuk egysávosra szűkíteni a forgalmat, akkor majd jelzőlámpa segíti az autósokat − magyarázta az ügyvezető, aki azt is elárulta, hogy az ilyen építkezéseknél mindig adódhatnak váratlan helyzetek.

Az új körforgalom építése okozhat még meglepetést

− Először fel kell bontanunk a jelenlegi útburkolatot és feltárni a közműveket. Ilyenkor mindig vannak olyan elemek, váratlan dolgok, amik nem szerepelnek a térképeken. A közüzemek kiváltása, a csapadékvíz elvezetése is sok időt vesz el. Ezek az építkezés kevésbé szembetűnő, de annál hosszabb feladatai. Ezután jöhet csak a burkolatépítés, aminek már látványos az eredménye − tette hozzá a szakember, aki a pontos időpontot is elárulta, hogy mikortól számíthatnak lezárásokra az autósok.