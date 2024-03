Az átadás kapcsán néhány fontos tudnivalóra is felhívta a beköltözők figyelmét Bauer Zsolt. Mindenek előtt az ötéves fenntartási időszakra, amely a jelenlegi műszaki tartalomra figyelmeztet, így ha bármilyen változtatást szeretnének majd a beköltözők, azt előzetesen szükséges jelezni a polgármesteri hivatalnak. Szólt arról is, hogy fali szellőztetőket szereltek be, amelyeket nem szabad eltakarniuk, és felhívta a figyelmet arra is: rendeltetésszerűen használják majd a fűtőtesteket, azaz fával és szénnel fűtsenek. Az átadást követően az áramszolgáltatóval kell majd felvenniük a kapcsolatot a lakások bérlőinek.

A Máltai Szeretetszolgálat által indított Jelenlét program a telepeken élők felzárkóztatását célozta meg. Több generációs családokkal dolgoztak, ezúttal a legfiatalabbak jutottak lehetőséghez, hogy pályázhassanak a felújított önkormányzati bérlakásokra. Fiatal anyukák és apukák, karjukon kisgyermekekkel köszönték meg a lehetőséget.

Az indulásnál döbbenetes látvány fogadta a képviselőt

Hosszan elnyúlt, módosításokkal megtűzdelt projekt zárult le – mondta kérdésünkre John Katalin, a városrész önkormányzati képviselője.

John Katalin sokat beszélgetett az itt élőkkel és nyomonkövette a munkafolyamatokat

− Sokszor jöttem ki a telepre a felújítás alatt, beszélgettem az itt élőkkel és nyomon tudtam követni a munkafolyamatokat. Döbbenetes látvány fogadott, amikor feltártuk a befalazott házakat, vagy a pincéket. Rengeteg szemét volt, és sajnos ebből még maradt is. Éppen ezért egyeztettünk arról, milyen módon, hogyan tudjuk megoldani a felújított házak közötti szemétkupacok elszállítását.

A képviselő hozzátette: már az elmúlt évek során is nagyon sokat költöttek szemétszállításra.

Szeretném, hogyha folytatódna az utak és a további házak felújítása a telepen a jövőben

– mondta a képviselő.