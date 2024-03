Michl József Tata polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan Tatán is elektromos autóbuszok vihetik az utasokat. Mint írta: ezzel is szeretnék csökkenteni Tatán az üvegházhatású gázok kibocsátását.

– Ez a Magyary-terv 3.0 egyik fontos klímavédelmi célkitűzése. Ennek érdekében megkezdjük az elektromos autóbuszokhoz szükséges töltőállomás kialakításának előkészítését a Fellner Jakab utcai buszfordulónál a Volánbusz Zrt-vel. Azon dolgozunk, hogy mielőbb forgalomba állíthassák majd a Tatára kerülő új járműveket – árulta el a polgármester.

Fotó: Domokos Attila / Forrás: Facebook/Michl József

Az elektromos autóbusz csak az egyik fejlesztés

Mint arról korábban beszámoltunk, elkészült a Magyary-terv 3.0 vitairata, mellyel kapcsolatban márciusban az önkormányzat különböző szakmai körökben is egyeztetéseket tart.

– Ezek a találkozók arra szolgálnak, hogy a vitairatot kibővítsük, igazítsuk, javítsuk, vagyis, hogy az adott témakör meghívott szakértői elmondhassák véleményüket, megfogalmazzák javaslataikat. Emellett természetesen minden tataitól várjuk továbbra is a véleményeket, észrevételeket, melyeket írásban küldhetnek el az önkormányzathoz − mondta korábban Michl József polgármester.