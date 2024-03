A csoportos látogatások helyett az egyéni felfedezés lehetősége sokkal nagyobb élménnyel töltheti el az embert, hiszen ebben az esetben kellően elmélyülhetünk a részletekben és olyan érdekességekről szerezhetünk tudomást, melyek idő hiányában a vezetett programokon szóba sem kerülnek. Most egy új, ChurchApp névre hallgató applikáció révén digitális tárlatvezetésre indulhatunk és megismerhetjük az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye bazilikáinak, legfontosabb templomainak, illetve két további intézményének titkait.

A ChurchApp nevű applikációval ingyenes tárlatvezetésre indulhatunk az esztergomi bazilikában is.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Az Androidos, illetve iOS rendszerű mobiltelefonokra is egyaránt letölthető applikáció méltó társ lehet a látogatásunk alkalmával, hiszen az applikáció megnyitását követően könnyen kiválaszthatjuk, melyik építményről szeretnénk bővebb információkat kapni.

A lista élén az esztergomi bazilika – hivatalos nevén a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház – áll. Már a szöveges leírásból is számtalan érdekességet megtudhatunk, mint például azt, hogy mit rejtett a csúcskeresztben lévő eredeti és a 2021-ben elhelyezett új időkapszula, amelybe még egy szájmaszk is belekerült. Utóbbi azért kapott helyet a fémhengerben, hogy emlékeztesse majd a jövő generációit az életünket merően átalakító és a világot letaroló pandémiára.

Különleges tárlatvezetésre invitál a ChurchApp

A Tárlatvezetés indítása gombra kattintva rögtön ellátogathatunk a bazilikába, de ha szeretnénk, előbb a főbejáratnál lévő oszlopcsarnokot vehetjük szemügyre, vagy az altemplom történetével ismerkedhetünk meg. Alaprajzi térképes nézet is elérhető a székesegyházról, így például ki is választhatjuk, hogy Pázmány Péter szobráról, a szentélyről, vagy éppen a Szent Adalbert oltárról szeretnénk többet megtudni. Utóbbi érdekessége, hogy az üveg előlap mögött Boldog Meszlényi Zoltán ereklyetartója található. A bazilika esetében az élményt tovább fokozza, hogy Horányi László esztergomi születésű Jászai Mari-díjas színművész vezet be minket Magyarország legnagyobb templomának rejtelmeibe.

Vármegyénkből a bazilikán kívül még két további épületben vehetünk részt ingyenes, digitális tárlatvezetésen. Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár mellett a Keresztény Múzeum is bebarangolható az applikáció segítségével. Sőt, ha a fővárosba látogatunk, ne felejtsük el kezünkbe venni a mobiltelefonunkat akkor sem, ha a Szent István Bazilikánál járunk.