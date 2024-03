Felállította a kétéltűterelő rendszerüket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), Komárom-Esztergom megyei csoportja. Idén azonban a megszokottakhoz képest eggyel kevesebb helyszínen volt szükség a munkájukra. Tardoson, Tarjánban és Bakonyszombathelyen kerültek ki a hálók. Tatára ezúttal nem kellett a békák számára terelőt építeni.

A békák védelmében tették ki a terelőket az út szélére az önkéntesek

− Fájó szívvel, de sajnos a tatai helyszínen nem építettünk terelőket a békák eltűnése miatt. A kezdeti 1500 példányról tavalyi évben 24-re zsugorodott az állomány, így 16 év után először idén itt nem végzünk aktív természetvédelmi munkát − árulta el Csonka Péter, az egyesület helyi csoportjának elnöke. Hozzátette: csaknem harmincan vettek részt a munkában.

A békák eltűnésének kiváltó oka összetett, jót biztos nem jelent

− Az elsődleges a klímaváltozás lehet. Az enyhe telek nem segítik a sikeres hibernációt, áttelelést. Továbbá vizeink hasznosítása, szennyezése, a hormonkészítmények, gázolás a Fekete úton, a tóparti sétányon, szándékos pusztítások, az aszály és kisvizek megszűnése, a villámárvizek, a szúnyoggyérítés, a területi igénybevételek, az erdőterületek bolygatása mind hozzájárult a folyamathoz. Síkvidéken, szárazabb adottság mellett már nagyon látható a kétéltűek állományának csökkenése – magyarázta a természetvédő.

Tata térségében teljesen eltűntek már a békák

Csonka Péter a Kemma.hu-nak korábban elmondta, hogy az eltelt 10-15 év tapasztalatai alapján néhány kétéltűfaj bizonyos régiókban a közvetlen kipusztulás szélére sodródott. Ez pedig ökológiai veszélyre figyelmeztethet.

− A kétéltűek indikátor, azaz jelző fajok: jól és gyorsan jelzik a környezeti változásokat. Vagyis eltűnésükkel figyelmeztetnek bennünket, hogy az adott régióban az emberi életre is veszélyt jelentő folyamatok zajlanak – figyelmeztetett a természetvédő, aki szerint fontos lenne még most lépni. Ezért is építik meg minden kora tavasszal a terelőrendszert.