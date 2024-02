A vasúttársaság beruházásának köszönhetően várhatóan év végétől már Tatabánya vasútállomáson is lépcsőzés nélkül el lehet jutni a peronokhoz. A hétfőn induló kivitelezés keretében 3 új lift épül a gyalogos felüljáróhoz kapcsolódva, kettő a peronok, egy pedig a P+R parkoló akadálymentes megközelítését biztosítja majd. A tervezetten év végéig megépülő felvonók vandálbiztosak lesznek, a falak és az ajtó is részben üvegezett kivitelben készül. Tágas kialakításuknak köszönhetően kerékpár vagy babakocsi is elfér majd bennük. A beruházás a MÁV saját forrásából, mintegy 1 milliárd forintból valósul meg.

Mint arról korábban beszámoltunk, három lift segítségével lehet akadálymentes a megyeszékhely vasútállomása. Bencsik János országgyűlési képviselő korábban úgy fogalmazott, hogy a vasútállomás teljes átalakítása 40 milliárd forintos beruházás lenne, ebben a gazdasági helyzetben ennek a kivitelezésére jelenleg nem volt lehetőség. A liftekkel történő akadálymentesítés azonban már nem akkora nagyságrendű munka, így ezt meg lehet és meg is kell csinálni.