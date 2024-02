Összegyűjtöttünk 3+1 olyan hazai hírességet és világsztárt, akiknek egy szépségverseny hozta meg a hírnevet és alapozta meg a későbbi sikereiket. Biztos van köztük olyan is, akikről egyáltalán nem gondoltátok volna, hogy egy szépségversenyen indult a karrierje. Kövessétek a hírességek példáját, hiszen ugyanúgy veletek is megtörténhet a csoda. Erre kínál nagyszerű alkalmat Tündérszépek szépségversenyünk, ahol 2024-ben ötödik alkalommal mutathatjátok meg magatokat és elindíthatjátok csodás karriereteket is a szépségiparban.

Kutacs Evelin remek élményekkel és nyereménnyel zárta korábbi Tündérszépeket Most arra biztat másokat is, vár minket a szépségverseny.

Fotó: Boros Kinga / Forrás: Beküldött

A tatabányai származású Tomán Szabina 16 éves volt, amikor iskolából hazafelé menet megszólították az utcán, hogy csatlakozzon egy akkor induló modellügynökséghez. 1997-ben beválasztották az Év Arca versenyre, ahol másodikként végzett, ezzel pedig elindult modellkarrierje. A szakmát Budapesten tanulta ki, egy évvel később pedig már Rómában, a Spanyol lépcsőnél tartott divatbemutatón neves modellek társaságában debütált. 18-19 éves korától kezdve külföldi divatbemutatókon dolgozott, 25 éves koráig járta a világot. Több hazai tervezővel is együtt dolgozott, például Náray Tamással, Makány Mártával, vagy a Sentiments divatházzal.

Geszler Dorottya 1989-ben a Miss Hungary 3. helyezettje volt. Még ugyanebben az évben a Magyar Televíziónál kezdett dolgozni (Sportszombat, Popkorong, Pop20, Híradó, magazinműsorok, hostessvetélkedő, videoklip-fesztivál, telefonos játékok, Divatmagazin, Játék határok nélkül, Zenebutik, Zöld posta, Magyar felfedezők, Top 40, Telemázli, Naprakész Magazin). Az 1994-es táncdalfesztivál, az 1994-es Eurovíziós Dalfesztivál és a 2007-es Miss Universe Hungary műsorvezetője volt.

Sophia Lorennek is szépségverseny hozta meg a hírnevet. A háború befejezése után az anya elhatározta, hogy elindítja lányát a siker útján, és benevezte a közeli Nápoly egyik szépségversenyére. A családi legenda szerint Romilda a függönyből varrt ruhát Sophiának. A versenyen a 15 éves szépség második helyezést ért el: 35 dollárt nyer, és egy jegyet Rómába. 1950-ben az egész család felköltözött a fővárosba. A céltudatos mama kivette Sophiát az iskolából, és állandó statiszta állást szerzett neki a Cinecittában. Sophia első főszerepe az Aida (1953) volt.

Első Tündérszépek versenyünkön indult Kutacs Evelin, akinek fotóival azóta is rendszeresen találkozunk. A szőke szépségnek már fiatalon nagy vágya volt, hogy a modellvilágot közelebbről megismerje, kameránk előtt pedig már profin, legjobb formáját mutatva pózolt. Evelin azt üzeni azoknak a lányoknak, akiknek hasonló álmaik vannak (szépségverseny, fotózás), hogy legyen bátorságuk magukat kipróbálni.

– Tudom, hogy nem minden lánynak vannak ilyen álmai, de akiknek igen, sajnos sokan veszni hagyják, mert nem merik kipróbálni magukat. Csak biztatni tudom őket, hiszen veszíteni tényleg nincs mit, sőt inkább nyerhetnek velük új barátságokat, élményeket szerezhetnek, jobb lesz a kommunikációs készségük, és a legfontosabb szerintem, hogy önbizalmat szereznek – vallja.

Tündérszépek szépségversenyünk is tökéletes alkalom lehet egy-egy karrier beindítására. Ha te is szeretnéd kipróbálni magad a szépségiparban, ne habozz jelentkezni! Tíz millió forintos összdíjazású szépségversenyünkön egyéves autóhasználat, modellszerződés és egyéb értékes nyeremények is gazdára találnak, és teljesülhet egy álom, megismerhet az egész ország!

Nevezz a tunderszepek.hu oldalon, ha:

legalább 18, de legfeljebb 35 éves vagy

Komárom-Esztergom vármegyében élsz, tanulsz vagy innen származol

● van 3 saját fotód: portré, egész alakos és fürdőruhás is